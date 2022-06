Klaveness frykter det kan oppstå eskalerte situasjoner i Qatar

YOUNGSTORGET (VG) Fotballpresident Lise Klaveness (41) reiser i slutten av måneden til Qatar for andre gang på kort tid. Der vil hun kjempe for et trygt verdensmesterskap for de homofile.

REISER: Neste uke reiser fotballpresident Lise Klaveness til Qatar sammen med representanter fra Sverige, Danmark, England, Frankrike og Tyskland mfl. for å sette press på VM-arrangørene.

Ifølge lovverket i Qatar kan homofili straffes med inntil syv års fengsel – noe som gjorde at Klaveness måtte gjøre undersøkelser rundt egen sikkerhet før hun reiste til Qatar og FIFA-kongressen i mars.

Nå reiser fotballpresidenten på ny til Qatar i slutten av juni, for blant annet å jobbe for sikkerheten til homofile og arbeiderne.

Det er tre punkter hun, sammen med representanter fra flere europeiske land, vil konfrontere VM-arrangørene med:

Punkt én: Få på plass et permanent senter for arbeidere slik at de har et fysisk sted med rettshjelp, og at arbeiderne kan forstå sine rettigheter uten risiko.

Punkt to: At det bør opprettes gode nok mekanismer til å gi kompensasjoner til arbeidere med overlast.

Punkt tre: Sikre rettighetene til homofile og LHBT+-personer.

Hun beskriver det siste punktet som et «veldig vanskelig» tema.

Fakta Kort forklart: Derfor er Qatar-VM kontroversielt Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg VM på er også gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon. En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge The Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene. Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte «Kafala»-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstagerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet. Myndighetene i Qatar hevder Kafala-regimet er opphevet som følge av VM i Qatar, men Amnesty pekte i en rapport sist høst på at utviklingen den seneste tiden ikke hadde gått rett vei – stikk motsatt. Der pekte de på funn som viste at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket. Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil syv års fengsel i Qatar. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 at hun måtte ta en ekstra sikkerhetsgjennomgang før hun reiste til landet før VM-kongressen. Les mer

– Det er Midtøsten, dette her. Det er et religiøst og kulturelt spørsmål, sier fotballpresidenten til VG.

– Vi må sikre og garantere at alle er velkomne under mesterskapet. De har sagt at det skal være trygt, men hvordan jobber de for å forholde seg til eskalerende situasjoner med et politi som er vant med å agere på en annen måte? For det vil oppstå situasjoner med flagg. Også selvfølgelig høre hvordan de har tenkt å jobbe med dette i etterkant av mesterskapet, så ikke LHBT+-personer blir utsatt for høyere risiko etter mesterskapet.

Fakta Kort forklart: Dette er LHBT+ LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Trettebergstuen har tidligere lagt til intetkjønnspersoner, til det som blir LHBTI-personer. Klaveness opererte på sin side med LHBTQ+-personer i sin tale, der Q står for queerpersoner. Foreningen Fri utdyper videre på sine nettsider: Det er et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som LHBT+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av «+». Les mer

Klaveness er bekymret for at det kan eskalere situasjoner med LHBT+-personer.

– Jeg føler risikoen er enormt høy – den er for høy på dette området for at en situasjon skal eskalere, sier Klaveness, som påpeker at selv om VM-komiteen har fått til endringer, nødvendigvis ikke har fått endringer implementert kulturelt eller rettslig i Qatar.

Fotballpresidenten fikk mye oppmerksomhet internasjonalt da hun holdt en tale på FIFA-kongressen der hun kritiserte både FIFA- og VM-arrangørene. En tale som blant annet frustrerte VM-sjef Hassan Al Thawadi.

Den nyvalgte fotballpresidenten forteller at det har vært flere samtaler mellom dem i etterkant av kongressen.

– Det var litt av det kritikken hans tilbake til oss var – at vi ikke møtte ham med det (kritikken) personlig. Men nå har vi hatt flere digitale møter og jeg har møtt ham personlig. Jeg opplever at de samtalene vi har er åpne.

VM-topp Nassar al-Khater har tidligere sagt at «jeg vil forsikre alle fans, av alle kjønn, seksuell orientering, religion eller rase om at Qatar er blant de sikreste landene i verden – og alle vil være velkomne her», ifølge The Guardian.

– Har du tro på at dere kan få til noe endring?

– Mitt fokus er å gjøre alt vi kan. Det blir selvfølgelig ikke det vi ønsker det skal være, selvfølgelig ikke. Men alternativet å ikke gjøre det – vi er forpliktet til å gjøre det. Det var et enstemmig forbundsting som har sagt at vi skal jobbe og presse. Vi må rett og slett jobbe for at holdningene endrer seg.

Klaveness synes det er tøft og vanskelig med samtalene i Qatar – men fotballpresidenten sier at det er det verktøyet man har for å kunne skape endringer i landet.

– Uansett hvor bra VM-komiteen jobber, så vil vi være uenige om at et land får tildelt et mesterskap som ikke har et kvinnelag, som kort tid før mesterskapet ikke har en plan for hvordan man håndterer rettslig trygghet for LHBT+-personer, og som i mange år – før det ble bedre – har brutt menneskerettighetene for arbeidere på stadionene, avslutter hun.

PRIS: Frydprisen 2022 gikk til Lise Klaveness for hennes innsats for LHBT+-personer.

VG møtte Klaveness i forbindelse med utdelingen av Frydprisen fra FRI Oslo og Viken. Frydprisen gikk til fotballpresidenten for, blant flere grunner, hennes innsats for homofile det siste året.

– Jeg tar den imot på vegne av hele norsk fotball, sa Klaveness da hun mottok prisen.

Fakta Frydprisen Hvert år under Oslo Pride deler FRI Oslo og Viken sammen med en jury bestående av representanter fra Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, som i 2021 var Oslo Fagottkor, ut Æresprisen og Frydprisen. «Frydprisen deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året.» Kilde: Petter Ruud-Johansen, kommunikasjonssjef FRI Oslo og Viken. Les mer