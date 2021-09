Hovland roses etter Ryder Cup-åpningen: – All grunn til å være stolt

(USA-Europa 3–1) Viktor Hovland (24) og Paul Casey (44) tapte sin åpningskamp i Ryder Cup, men tidligere proff Henrik Bjørnstad (42) mener nordmannen kom godt fra det.

DEBUTANT: Viktor Hovland hadde personlig en brukbar runde i Ryder Cup-debuten, men amerikanerne fikk overtaket på Oslo.

– Jeg synes vi gjorde en god runde. Men USA hadde mange birdies og gjorde ikke mange feil. Vi satte ikke nok putter til å få momentum, sier Hovland etterpå.

USA tok ledelsen 3–1 etter de fire første foursome-matchene, hvor spillerne slår annethvert slag:

Kamp 1: Garcia/Rahm (Europa) mot Spieth/Thomas (USA). Europa vant

Kamp 2: Casey/Hovland (Europa) mot Johnson/Morikawa (USA). USA vant

Kamp 3 : Westood/Fitzpatrick (Europa) mot Berger/Koepka (USA). USA vant

Kamp 4: McIlroy/Poulter (Europa) mot Cantlay/Schauffele (USA). USA vant

Fakta Slik spilles Ryder Cup Ryder Cup spilles fredag-søndag der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og tolv singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles poengene i antall seirer på enkelthull på runden – ikke i antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Les mer

Hovlands spill var noe rufsete på de første to hullene da han ble den første nordmannen til å delta i prestisjetunge Ryder Cup.

Men utover formiddagen amerikansk tid viste nordmannen seg fra en god og trygg side. Han satte blant annet en nydelig putt på hull 13 og hadde et perfekt innspill på hull 15. Det holdt likevel ikke til at kampen ble spennende.

Duoen Johnson/Morikawa gjorde syv birdies på de 16 hullene som ble spilt. Hovland/Casey hadde kun to birdies. Tross tapet mener Discovery-ekspert Henrik Bjørnstad at Hovland hadde en godkjent start.

– Casey har vært det svake leddet. Da blir det som det blir når de møter et godt par i Morikawa og Johnson. Viktor har all grunn til å være stolt over debuten, så får vi håpe han får en bedre partner og opplevelse senere i dag, mener Discovery-ekspert Henrik Bjørnstad.

– Jeg synes han har spilt dritbra. Han har vært ordentlig solid. Det er litt kjipt for Viktor, for han gjør en bra match, men går herfra med ingenting, sier kollega Marius Thorp.

Jon Rahm og Sergio Garcia hadde full kontroll mot Justin Thomas og Jordan Spieth, særlig anført av strålende spill av verdensener Rahm.

– Det føltes bra, men det beste var at jeg visste at jeg hadde Rahm på laget. Jeg ville ikke byttet ham mot noen. Han er utrolig, sier Garcia på en sending vist på V Sport Golf.

SPANSK PEPPER: Sergio Garcia og Jon Rahm var Europas lyspunkt under første del av Ryder Cup.

Rory McIlroy og Ian Poulter fikk en grusom start på duellen mot Patrick Cantlay og Xander Schauffele med tap på de fem (!) første hullene.

– Jeg vet ikke om noen kunne slått Schauffele og Cantlay i dag, sier McIlroy.

Berger/Koepka hadde overtaket på Westood/Fitzpatrick hele veien.

Fra klokken 19:10 fredag er det fourball-kamper, hvor alle spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Hovland skal spille med Tommy Fleetwood.

Lørdag er det ny runde med først foursome og deretter fourball. Søndag er det 12 singlekamper.

Gjennom historien har USA et solid overtak med 26 seirer mot europeernes 14. Men Europa har vunnet ni av de siste tolv, tross at amerikanerne stort sett har dominert rankinglistene.

Fakta Lagene Hovland utgjør det europeiske laget sammen med Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Jon Rahm, Lee Westwood, Bernd Wiesberger, Sergio Garcia, Shane Lorwy og Ian Poulter. Pádraig Harrington er kaptein.

USAs lag består av Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Justin Thomas, Xander Schauffele, Tony Finau, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Daniel Berger og Harris English. Steve Stricker er kaptein. Les mer