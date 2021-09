Ronaldo starter i comebacket

Cristiano Ronaldo (36) starter sin første kamp for Manchester United på tolv år når Newcastle står på motsatt banehalvdel på Old Trafford.

TILBAKE: Cristiano Ronaldo i det han ankom Old Trafford lørdag.

Lørdag spiller Cristiano Ronaldo sin første Manchester United-kamp siden Champions League-finalen 27. mai 2009.

Kampstart er klokken 16:00. Den vises på TV 2 Sport Premium 1

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har gitt portugiseren plass i startoppstillingen, og begrunner valget på følgene måte:

– Han har vært god, trent godt og alle kan se hvorfor han fortsatt holder på. Han er så grundig og profesjonell i alt han gjør. Forhåpentligvis får vi ytterligere fem til ti prosent ekstra fra ham når han går inn på banen, sier Solskjær til Sky Sports.

Oppgjøret mot Newcastle blir Ronaldos 293. kamp for Manchester United. Han har scoret 118 mål for klubben.

Han debuterte for klubben i 4–0-seieren over Bolton for 18 år og 27 dager siden:

DEN GANG DA: Cristiano Ronaldo forbløffet Old Trafford med sin elektriske debut mot Bolton 16. august 2003. Hjemmelaget vant 4–0.

