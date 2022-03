Her koker det fullstendig over i Vikings cupseier: – Det er flaut

VALLE (VG) (KFUM-Viking 0–5) Regjerende norgesmester Viking tok seg til semifinalen med utklassing av KFUM. Underveis i oppgjøret havnet blant andre landslagsspiss Veton Berisha og KFUMs Simen Hestnes i bråk.

– Det er nesten flaut måten han faller på. Det var litt barnehage over det, men det er dumt at jeg skal være med på den leken selv, sier Berisha til VG.

Kampen på Vålerengas leide storstue Intility Arena var tidvis dramatisk. På stillingen 2–0 til Viking tidlig i 2. omgang oppsto det en kaotisk situasjon for dommer Sigurd Kringstad. Etter en tøff duell mellom KFUM-angriper Bilal Njie og Viking-back Sondre Bjørshol ble flere spillere involvert i håndgemeng.

Først gikk Vikings Kabran i bakken etter å ha knuffet med nevnte Njie. Deretter kom flere spillere løpende til situasjonen. Plutselig lå KFUM-spiller Hestnes på kunstgresset etter en dytt fra Berisha.

– Det var «full fyring» en periode der etter pause. Det var noen gloser som ble meldt. Vi var nok litt barnslige hele gjengen, sier Hestnes, som ble liggende mens dommeren vurderte hva han skulle foreta seg.

– Det er skikkelig slåsskamp der nede, kommenterte NRKs Christian Nilssen.

Etter matchen mente Berisha at Hestnes overspilte, noe KFUM-karen delvis innrømmet overfor VG.

– Dytten var ikke fryktelig hard, men han tar meg da jeg snur ryggen til. Den kommer uforberedt. At jeg faller, overspiller jeg ikke, men så overspiller jeg kanskje litt ved å late som at det gjør ekstra vondt. Men det tror jeg de fleste andre også ville gjort, så det syns jeg er greit, sier Hestnes.

Viking-trener Morten Jensen var på sin side ikke bekymret for at Viking-kapteinen skulle ryke på et rødt kort i situasjonen etter 53 minutter.

– Nei, jeg var mer bekymret for at «Kåffa»-spilleren ikke skulle greie å stå på bena. Han ramlet lett, sier Jensen til VG med et smil.

TENNING OGSÅ PÅ TRIBUNEN: Viking-supporterne stilte sterkt på Intility Arena.

Også KFUM-spiller Njie var involvert i opptakten til hendelsen. Han mener kranglingen er den del av fotballen.

– Det skal være litt knuffing. Vi skulle gjort det fra starten av - for Viking dytter og vinner de fleste 50–50-duellene. Det er trist at vi kommer for sent i gang, sierID235067 Njie til VG.

– Tenningsnivået er langt over fornuften fra begge lags spillere, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Etter flere minutter med opphetede diskusjoner og bråk, delte Kringstad ut gule kort til Njie, Kabran og Berisha.

– Det var ikke dårlig stemning etterpå, men når du er oppi det, er det litt sånn. Men det er fotball. Det er fint at det er litt fyr i teltet. Det går bra, sier Vikings landslagsspiss.

To scoringer av Berisha, to nydelige langskudd av innbytter Niklas Sandberg og en enkel nettkjenning for Kevin Kabran var høydepunktene i Vikings målfest mot laget fra Obos-ligaen, som sender Stavanger-klubben til semifinale i NM.

– Det er cupfinale vi har lyst til å gå for. Vi er klart best. Samtidig syns jeg at vi til tider ikke er så gode, men så vinner vi 5–0. Så det er en rar følelse, sier Berisha.

– Vi taper kraftig. Vi er ikke med fra start. Vi slipper inn to enkle mål og taper fortjent 5–0, sier Njie.

Viking brukte bare 101 sekunder på å ta ledelsen i hovedstaden. Zlatko Tripic fant først Kristoffer Løkberg i feltet. Trønderen headet ballen smart ned til Veton Berisha, som på ett touch hamret den ned i det lengste hjørnet for KFUM-keeper Jonas Brauti.

KFUM var rystet. Og midtveis ut i omgangen kombinerte Tripic og Løkberg igjen før Kevin Kabran fikk avslutte et hurtig angrep i åpent mål til 2–0.

Etter hvert kom hjemmelaget bedre inn i kampen, men til slutt beskrev KFUM-trener Jørgen Isnes det som «pinlig».

TOMÅLSSCORER: Innbytter Niklas Sandberg scoret to praktfulle mål for Viking i Oslo.

Berisha økte til 3–0 med en iskald scoring alene med Brauti før innbytter Sandberg skrudde ballen i det lengste hjørnet to ganger på rad helt på tampen.

– Vi får en god start igjen med et tidlig mål med Veton. Så faller vi litt inn mot pause. Da gjør vi noen grep, og får egentlig en OK start på annenomgangen også. På 3–0 får vi en fullstendig dominans og var egentlig nærmere seks enn de var ett, sier Viking-trener Jensen til VG.

I fjor ledet han laget til bronse i Eliteserien sammen med trenerkollega Bjarte Lunde Aarsheim.

– Hva kan Fotball-Norge forvente fra dere i år?

– Forvent et lag som fortsatt er i utvikling og sprudler offensivt. Hvis vi greier å holde nullen oftere enn i fjor, kan det bli spennende, men det er fortsatt mye vi må jobbe med for å bli en bedre versjon av oss selv. Men i cupen handler det om å gå videre og 5–0 gir oss god selvtillit inn mot seriestart, sier Jensen.

Viking er fortsatt regjerende cupmester fra 2019 etter at NM ble avlyst i 2020 på grunn av coronapandemien. Nå er Stavanger-klubben klar for semifinale i 2021-utgaven, som startet med innledende runder forrige sommer og skal avgjøres neste måned. Semifinalene spilles 6. april.

Finalen arrangeres på Ullevaal stadion lørdag 30. april.

Dette er helgens øvrige kvartfinaler i det pågående 2021-mesterskapet:

Sandnes Ulf-Strømsgodset (lørdag), Molde-Sarpsborg 08 (søndag), Bodø/Glimt-Lillestrøm (søndag).

Fakta Lagoppstillinger KFUM (3-4-3): Brauti – Kiil Olsen (Hoseth fra min. 17, Jakobsen fra min. 72), Njie, Dahl – Gaye, Ghaedamini, Mahnin (Svindland fra min. 78), Hestnes – Godoy, Sørås (Dahl fra min. 46), Njie. Viking (4-3-3): Gunnarsson – Bjørshol (Sebulonsen fra min. 73), Stensness, Brekalo, Pattynama – Nilsen Tangen (Fridjonsson fra min. 72), Solbakken (Auklend fra min. 82), Løkberg (de Lanlay fra min. 57) – Kabran (Sandberg fra min. 72), Berisha, Tripic. PS: Første runde av årets 2022-NM spilles 19. mai. Finalen er satt til våren 2023. Les mer