Formel 1-sjefene krangler om skitne triks: – Jeg ble skuffet

Mercedes-sjef Toto Wolff antyder at årets ekstremt spennende Formel 1-VM kan bli avgjort ved skitne triks. Den uttalelsen liker hans rival, Red Bull-sjef Christian Horner, veldig dårlig.

DRAMA: Fra den ekstremt dramatiske situasjonen på Monza-banen da bilen til Max Verstappen «klatret» opp på bilen til Lewis Hamilton. Den såkalte «halo-bøylen» kan ha reddet Hamilton.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Lewis Hamilton (36, Mercedes) og Max Verstappen (24, Red Bull) har kjempet innbitt om ledelsen i årets verdensmesterskap – fra runde til runde.

Nederlenderen leder med 19 poeng når fire løp gjenstår.

Det er mange som har trukket paralleller tilbake til duellene for cirka 30 år siden mellom franske Alain Prost og brasilianske Ayrton Senna. Både i 1989 og 1990 ble duellene om mesterskapet mellom dem avgjort etter at de hadde krasjet med hverandre i det nest siste løpet, som begge årene gikk på Suzuka-banen i Japan. I 1989 ble Prost verdensmester, i 1990 Senna.

Les også Hamilton forklarer kraftsalve: – Ikke forvent at jeg er høflig og rolig

Det var til avisen Daily Mail Toto Wolff sa at årets VM kan komme til å bli avgjort som duellene mellom Prost og Senna – altså med kollisjoner.

Selv om Wolff understreker at han aldri ville gi ordre om å krasje ut rivalen på banen, sier han i intervjuet:

– Hvis det skulle komme til et slikt scenario før det siste løpet i Abu Dhabi, og de skulle kjempe mot hverandre om tittelen, vil den som er foran absolutt prøve å gjøre det samme som i Senna-Prost-årene.

Underforstått: Gjennom å krasje hindre den som ligger nummer to sammenlagt, å ha noen mulighet til å ta inn ledelsen.

– Jeg ble skuffet over å lese disse kommentarene. Vi ønsker en rettferdig kamp resten av sesongen. Alle førerne vil avgjøre dette på banen, sier Red Bull-sjefen Christian Horner foran søndagens Mexico Grand Prix, gjengitt av blant andre Autosport.

RIVALER: Mercedes-sjef Toto Wolff og Red Bull-sjef Christian Horner.

– Vi er et team av racerførere. Vi har en massiv oppgave foran oss med å prøve å gjennomføre denne bragden. Ingen av oss ønsker å vinne mesterskapet gjennom en kollisjon mellom førerne. Dem har det vært nok av allerede i år.

Både på Silverstone og Monza braket bilene til Hamilton og Verstappen sammen.

Begge disse to avviser at de ønsker noen avgjørelse à la Senna-Prost:

– Jeg tenker virkelig ikke på historiske dueller mellom to førere – hva de gjorde. Jeg fokuserer bare på meg selv og hva jeg må gjøre på banen, og det er å gjøre mitt beste, og det er måten du bør vinne mesterskapet på. Du må ta flest poeng og slå din rival, sier Verstappen til Formel 1s hjemmeside.

Les også Verstappen viste fingeren til Hamilton: – Dumme idiot

Lewis Hamilton sier at han aldri ville ty til skitne triks for å ta sin åttende VM-tittel:

– Vi har aldri vunnet et mesterskap på den måten. Jeg har aldri vunnet et mesterskap på den måten, og det ville jeg ikke ønske å gjøre. Jeg er her for å vinne på den rette måten, og det er gjennom ren dyktighet, besluttsomhet og hardt arbeid, sier Hamilton ifølge Daily Mail.

Max Verstappen var suveren og tok et nytt stikk i kampen om Formel 1-tittelen, med seier i Mexicos Grand Prix søndag. Lewis Hamilton knep 2.-plassen.

Red Bulls mektige rådgiver, Helmut Marko, sa før helgen til auto-motor-und-sport at han håpet på dobbeltseier – og at Red Bull kunne fortsette dominansen i Brasil i neste løp. Men nå alt er alt helt åpen.

De tre siste løpene i VM går i varmen i Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi.

VM-stillingen:

1. Max Verstappen, Red Bull 312,5.

2. Lewis Hamilton, Mercedes 293,5.

3. Valtteri Bottas, Mercedes 185.

4. Sergio Perez, Red Bull 165.

5. Lando Norris, McLaren 150.

6. Charles Leclerc, Ferrari 138.