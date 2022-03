Følelsesladet seier: Jarmolenko i tårer etter scoring

(West Ham – Aston Villa 2–1) Ukrainske Andrij Jarmolenko tok til tårene etter å ha scoret kampens første mål mot Aston Villa.

Inne i Aston Villas 16-meter fikk Jarmolenko ballen. Ukraineren vendte på en femøring og klinte til med utsiden av venstrefoten. Ballen suste i nettet og hjemmelaget suste i ledelsen.

På tribunen vaiet flere ukrainske flagg, og det hele ble svært følelsesladet for Yarmolenko. Omfavnet av lagkameratene tok 32-åringen med 106 landskamper og 44 mål for Ukraina til tårene.

Jarmolenko er mannen med nest flest scoringer for Ukraina, bare to fulltreffere bak spisslegenden Andrij Sjevtsjenko. Han er i tillegg den med tredje flest landskamper for Ukraina.

Like etter satte Pablo Fornals inn 2–0, før Aston Villa reduserte ved Jacob Ramsey og fastsatte resultatet til 2–1.

I oppgjøret mellom Leeds og Norwich ble det både dramatisk og en etterlengtet opptur for hjemmelaget.

Ikke siden 16. januar 2021 hadde Leeds vunnet i ligaen. Siden den gang har det blitt syv tap, én uavgjort og et managerbytte.

Marcelo Bielsa måtte gå og inn kom tidligere Erling Braut Haaland og Salzburg-manager Jesse Marsch.

I underkant av et kvarter var spilt da Daniel James, inne i Norwich sin 16-meter, dyttet ballen til lagkameraten Rodrigo Moreno. Brasilianeren brukte et millisekund på å bestemme seg, før han fyrte av i retning målet. Ballen tråklet seg mellom Norwich-forsvarerne og limte seg nede ved lengste stolperot.

Men så, idet tilleggstiden begynte, løp finske Teemu Pukki seg fri i Leeds sin 16-meter. Finnen nølte ikke et sekund og satte inn 1–1.

Men kampen var ikke over og med ett minutt igjen av de fire tilleggsminutter dundret Joe Gelhardt inn 2–1. Dermed kunne både Leeds, Marsch og Elland Road kunne slippe jubelen løs for seier og at de i skrivende stund er over nedrykksstreken.

JUBEL: Ikke siden januar har Leeds vunnet i ligaen, mot Norwich ble det tre svært viktige poeng for klubben.

Samtidig som Leeds tok viktige poeng på hjemmebane, møttes Southampton og Watford. Cucho Hernández var i storform og scoret to for gjestene før 35 minutter var spilt.

Men i stede for å gå i garderoben med to i sekken og hengende hode, vartet Mohamed Elyounoussi opp med et lite stykke magi som gjorde pausen litt lettere for hjemmelaget.

På frispark fra høyre ble ballen slått inn i feltet. Che Adams stusset ballen videre og på bakerste stolpe kom Elyounoussi stormende og klinet ballen i nettet.

Reduseringen ble kampens siste mål.

I oppgjøret mellom Chelsea og Newcastle så det lenge ut til å endte målløst. Så dukket Kai Havertz opp og sikret 1–0 og tre poeng for hjemmelaget på vakkert vis.

Everton sliter tungt under Frank Lampards ledelse, ble passert av Leeds og ligger nå like over nedrykksstreken etter at det ble et 0–1-tap for Wolverhampton.

