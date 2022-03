Lindvik forsvarte ledelsen – ble verdensmester på hjemmebane

VIKERSUND/OSLO (VG) Marius Lindvik (23) holdt hodet kaldt og hoppet ned til VM-gull i Vikersundbakken som første nordmann noensinne.

For femte gang ble skiflygings-VM arrangert i Vikersund. På de fire første har det bare blitt én sølvmedalje (Rune Velta i 2012) til den stolte hoppnasjonen Norge, men på det femte forsøket ble det endelig gull ved Marius Lindvik.

Med det ble han også femte nordmann til å bli verdensmester i skiflyging.

– Veldig morsomt. Det var en sinnssyk dag. Veldig moro å levere to gode hopp i dag, sier Lindvik til VG.

På sletta kunne en stor fangruppe med kjæreste, familie, venner og kjente jubelen løs. Reisefølge på 42 personer hadde tidligere på dagen tatt bussen til fotballaget Lillestrøm opp til Vikersund.

– Det er veldig kult at de tar turen, og så er det veldig gøy at jeg klarte å levere såpass bra, sier verdensmesteren.

– Det er så rått. Jeg blir så mektig imponert. Det at han får oppleve det her på hjemmebane, med det folkehavet og trøkket i publikum, det blir ikke råere. Det her er akkurat det man drømmer om, sier Johann André Forfang, som ble nest beste nordmann, til VG.

– Jeg er bare bitte litt sjalu på ham i dag, sier han.

Fakta Norske verdensmestere i skiflyging 1988: Ole Gunnar Fidjestøl

2004: Roar Ljøkelsøy

2006: Roar Ljøkelsøy

2018: Daniel-André Tande

2022: Marius Lindvik Les mer

Lindvik hoppet for gull da han svevde utover sletten i Vikersundbakken lørdag. 23-åringen ledet VM i skiflyging før dag to av konkurransen, og ble løftet frem av et ellevilt hjemmepublikum.

Skiflygingsbakken badet i sol, og Lindvik skinte i kapp med himmellegemet.

VM hadde nærmest utviklet seg til et norsk-slovensk mesterskap i toppen etter første dag i Vikersund – med et klart unntak: Stefan Kraft.

Bare 6,5 poeng skilte fra Lindvik ned til forhåndsfavoritten fra Østerrike. «Ingenting» beskrev landslagssjef Alexander Stöckl om differansen, og det var duket for en ekte thriller.

Lindvik hoppet 230 meter i sitt første hopp lørdag, mens Kraft presset ut 227 meter. Dermed var nordmannens ledelse økt til 10,2 poeng før det fjerde og siste hoppet.

Da Kraft ikke hoppet lengre enn 213 meter i finaleomgangen ble han passert av Timi Zajc, og en skuffet Kraft måtte innse at det ble bronsemedalje som i 2016. Lindvik skuffet derimot ingen, hoppet 224,5 meter, og tok gullet med 9,9 poeng med til slovenske Zajc.

– Det er fantastisk å se på. At en utøver klarer å levere fire strøkne hopp skjer ikke så ofte, sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG.

Supersesongen med OL-gull i stor bakke og verdenscupseier i Holmenkollen, har dermed fått sin tredje gigantiske triumf for 23 år gamle Lindvik.

VERDENSMESTER: Marius Lindvik (i midten) tok VM-gull i Vikersund. Her flankert av sølvvinner Timi Zajc (til venstre) og Stefan Kraft på pallen.

Fakta VM-vinnere i skiflyging De ti siste verdensmesterne i skiflyging (leder etter første dag i parentes): 2022: Marius Lindvik (Marius Lindvik)

2020: Karl Geiger (Karl Geiger)

2018: Daniel-André Tande (Daniel-André Tande)*

2016: Peter Prevc (Kenneth Gangnes)*

2014: Severin Freund**

2012: Robert Kranjec**

2010: Simon Ammann (Simon Ammann)

2008: Gregor Schlierenzauer (Bjørn Einar Romøren)

2006: Roar Ljøkelsøy (Roar Ljøkelsøy)

2004: Roar Ljøkelsøy (Georg Spaeth) *Fjerde omgang ble avlyst.

**Bare to av fire omganger ble gjennomført. Les mer

Lindvik hadde lagt grunnlaget med to gode hopp fredag. Først svevde han 232,5 meter, før han fulgte opp med 226,5 i det neste.

Skiflygings-VM avgjøres over to konkurransedager, med to hopp både fredag og lørdag. Alle hoppene teller.

Robert Johansson var nest best av nordmennene etter første dag med sin sjetteplass, men smerter i ryggen gjorde at han ikke stilte til start lørdag.

Dermed var det Forfang som ble nest best av de norske. 26-åringen landet på 208,5 og 216 meter i lørdagens to hopp og endte på tiendeplass.

– Det ble antiklimatisk for min egen del. Jeg får ikke helt sving på sakene. Det blir litt for kort i alle hoppene. Da havner jeg langt bak, sier Forfang.

Daniel-André Tande lå på 23.-plass etter dag én, men hoppet seg opp til 20.-plass med 207,5 og 215 meter lørdag.

– Positive steg hele veien. Kunne ikke forventet noe mer, sier Tande til NRK.

Søndag er det lagkonkurranse i Vikersund. Der kan Norge vise til svært sterke resultater. Gjennom historien har det norske laget vunnet fem laggull, blant annet i de tre siste verdensmesterskapene.

Alexander Stöckl bekrefter overfor VG at de fire som skal hoppe lagkonkurransen er de samme fire som hoppet den individuelle konkurransen. Ryggsmertene til Johansson testes igjen søndag morgen. Dersom han ikke blir klar, kommer Halvor Egner Granerud inn på laget.

PS! Verdensrekorden i skiflyging er satt i Vikersund. Den tilhører Stefan Kraft og lyder på 253,5 meter.