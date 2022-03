Ruud møter «idiot»-motstander Kyrgios i het duell

Casper Ruud og Nick Kyrgios er ingen god og vennskapelig match. Nå møtes kranglefantene på det harde underlaget i Master 1000-turneringen i California - nær tre år etter deres første og eneste duell. Den endte i skandale og endeløst munnhuggeri i sosiale medier.

KONKURRENTER: Nick Kyrgios (til venstre) og Casper Ruud har flere ganger vært uenige utenfor banen. Nå møtes de til duell i California.

76 millioner kroner ligger i totalpotten i Indian Wells, der hovedarenaen rommer 16.000 tilskuere. Det gjør den til verdens nest største tennisstadion. Natt til tirsdag norsk tid (ca 03.15) gjør Casper Ruud (23) seg klar for tredje runde etter å ha slått amerikaneren Christopher Eubanks 7–6, 6–2. På den andre siden av nettet: Nick Kyrgios (26), som slo Federico Delbonis 6–2/6–2 i forrige runde.

Australieren «feiret» seieren over argentineren ved å lene seg mot et TV-kamera og inn i linsen proklamere «Så dere det? Got in his head.»

Ruud er ranket som nummer åtte i verden, Kyrgios som nummer 132.

Det er nærmest å regne som uinteressant, bakteppet tatt i betraktning.

Det strekker seg tilbake til mai 2019. Ruud mot Kyrgios i andre runde av Italian Open. Kyrgios gikk bananas i tredje sett, kastet en stol inn på (grus)banen og ble diskvalifisert. Kyrgios ba noen timer senere om unnskyldning, på Instagram, og forklarte utbruddet med at følelsene hadde tatt overhånd. Casper Ruud syntes på sin side det ikke holdt mål. I et intervju omtalte han Kyrgios som en idiot (på banen ) - og i andre ordelag. Oppsummert: Ikke helt vel bevart.

Han mente Kyrgios burde blitt utestengt et halvt år.

Dermed var det i gang, den ene verbale smashen etter den andre.

– Hei, Casper Ruud. Neste gang du har noe å si, ville jeg satt pris på om du sa det direkte til meg. Jeg er sikker på du ikke ville vært så stor i kjeften etter det. Til da vil jeg heller se maling tørke enn å se deg spille tennis. Det er kjedelig som faen, skrev Nick Kyrgios på Twitter.

Han la til at han forsto hvorfor nordmannen måtte nevne navnet hans. Det var fordi ingen visste at Ruud spilte tennis, ifølge Kyrgios.

Det var for tre år siden. De har ikke møttes til tenniskamp etter det. Den gang på grus, tradisjonelt sett Casper Ruuds favorittunderlag. Nå på såkalt hardcourt, storvokste Kyrgios foretrukne banedekke.

Eurosport omtaler bataljen som en fight du bare må få med deg.

– Det er på tide å få frem popcornet. Det er uten tvil det forventet heteste tredjerundeoppgjøret i Indian Wells, skriver rettighetshaveren på sin hjemmeside.

En grunn til at det - tre år etter Roma-rabalderet - fortsatt kan være litt fyr på kjelen, er Kyrgios’ reaksjon da Casper Ruud dro til med tre grustitler på rad i fjor sommer. Seirene i Båstad, Gstaad og Kitzbühel sendte ham i racerfart opp til 12. plass på verdensrankingen. Kyrgios lot seg åpenbart ikke imponere. Han mente at nordmannen kun spilte for poengene, og at det var «trist». Ruud svarte - igjen på sosiale medier - ved å stille det retoriske spørsmålet: Hvilken grusturnering er din favoritt?

Kyrgios: Mora di.

Den meldinga slettet han.

Nick Kyrgios har knapt avgitt games i løpet av sine to kamper i den prestisjetunge turneringen i Indian Wells.

– Mentalt har jeg aldri følt meg så bra som nå, for å være ærlig, uttalte han etter å ha slått argentinske Sebastian Baez 6–4/6–0 i første runde fredag.