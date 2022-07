Jakobsen vant to år etter skrekkvelten: – Vil takke alle som har hjulpet meg

NYBORG/OSLO (VG) Det ble stang ut for Alexander Kristoff på den første spurtsjansen i årets Tour de France. Fabio Jakobsen manøvrerte seg frem og tok sin største seier i karrieren.

FØRSTE TOUR-SEIER: Fabio Jakobsen har kommet tilbake på toppnivå etter skrekkvelten i Polen rundt og vant lørdag sin første etappeseier i Tour de France.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Mulighetene for sidevind har vært det store samtaleemnet før Tour de France-etappene i Danmark, og spesielt i forbindelse med lørdagens etappe. Med 21,1 kilometer igjen kom rytterne ut på Storebæltsforbindelsen, som knytter Fyn og Sjælland sammen.

Motvinden over den 18 kilometer lange broforbindelsen gjorde imidlertid at det ikke ble den spenningen mange hadde håpet på. Istedenfor skulle det hele avgjøres i en spurt, men tilbake på fastlandet gikk det en stor velt med to kilometer igjen.

De største spurtstjernene kom seg alle forbi, men det satt ikke for Alexander Kristoff inn på oppløpet. Nordmannen mistet flere posisjoner i svingene på den siste kilometeren, og på slutten var det Fabio Jakobsen som var sterkest og vant etappen.

SEIERSKYSSET: Jakobsen kunne feire på podiet etter etappen.

Dermed tok nederlenderen sin første etappeseier i Tour de France, i det som er hans første deltagelse i rittet. Det kommer under to år etter at han var nær ved å omkomme etter en stygg velt i Polen rundt 5. august 2020.

Nederlenderen ble lagt i kunstig koma etter velten, og mistet blant annet ti tenner og brakk deler av øvre og nedre kjevebein. Jakobsen var ikke tilbake i konkurranse før april året etter. Gradvis jobbet han seg tilbake og i juli i fjor tok han sin første seier siden velten. I Vuelta a España vant han så tre etapper og poengkonkurransen, og lørdag tok han sin ellevte seier for sesongen, noe som gjør han til den mestvinnende rytteren denne sesongen.

– For meg har det vært en lang prosess. Det har vært steg for steg og mange har hjulpet meg på veien. Denne seieren er tilbakebetaling til de, slik at de kan se at det ikke var forgjeves. Heldigvis trives jeg fortsatt med å sykle og kan fremdeles vinne. Det er en fantastisk dag, og jeg vil takke alle som har hjulpet meg her, sier Jakobsen i seiersintervjuet.

Wout van Aert ble nummer to på etappen og takket være de seks bonussekundene han fikk for det kjørte han seg inn i den gule ledertrøyen for første gang i karrieren.

Kristoff endte på ellevteplass.

– Det ble litt for farlig, rett og slett. Jeg «pysa» litt ut. Jeg fikk folk på innsiden og utsiden av meg som skviset meg i siste sving. Jeg mistet altfor mye fart der og da ble det tungt. Jeg vet ikke om jeg kunne gjort så mye annerledes, sier Kristoff.

– Det var ikke den spurten vi hadde håpet på, sier sportssjef i Intermarché-Wanty Gobert, Aike Visbeek, til norske medier etter etappen.

FIKK DET IKKE HELT TIL: Alexander Kristoff måtte ta til takke med en ellevteplass.

Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty Gobert) kom seg med i bruddet som gikk med en gang ut fra starten i Roskilde. Med tre kategoriserte stigninger på de første 84 kilometerne var det en klatretrøye som var i spill for rytterne i bruddet, som i tillegg til Bystrøm var Magnus Cort (EF Pro Cycling) og B & B Hotels-KTM-duoen Pierre Rolland og Cyril Barthe.

Opp den første stigningen, Asnæs Indelukke, prøvde Bystrøm seg med en langspurt, men ble passert av danske Cort like før toppen. Den skandinaviske duoen fikk over bakken en luke ned til Rolland og Barthe, og det skulle vise seg at de to franskmennene aldri kom opp igjen til teten.

forrige



fullskjerm neste PÅ PODIET: Sven Erik Bystrøm ble kåret til etappens mest offensive rytter. 1 av 3 Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

På den andre stigningen, Høve Stræde, forsøkte Bystrøm seg igjen, men nok en gang var Cort for rask. Dermed hadde han allerede sikret seg klatretrøyen, og Bystrøm utfordret ikke Cort på den tredje kategoriserte stigningen, Kårup Strandbakke.

Til gjengjeld fikk Bystrøm sykle først over den innlagte spurten. Hovedfeltet ga aldri duoen mer enn rundt tre minutter og med seks mil igjen var forspranget under et halvt minutt. Da gikk Bystrøm til solo og nordmannen økte forspranget sitt opp til ett minutt igjen. Hovedfeltet hadde imidlertid full kontroll og kjørte ham inn drøyt tre mil før mål. Nordmannen fikk med det også prisen som etappens mest offensive rytter.

– Han har hatt veldig mye uflaks. Det er bra for ham å vise seg og vise frem laget. Det er noe man kan få selvtillit av, sier Visbeek om Bystrøm.

LITT DRAMATIKK: Det eneste dramatiske øyeblikket ute på Storebæltsforbindelsen da det gikk en velt hvor mannen i den gule ledertrøyen, Yves Lampaert, gikk i bakken. Belgieren kom seg raskt opp igjen til feltet, men mistet ledertrøyen til landsmannen Wout van Aert.