Djokovic vant frem i retten – får trolig delta i Australian Open

FORLATER HOTELLET: Personen i baksetet iført munnbind skal være Novak Djokovic som forlater karantenehotellet.

Verdensener Novak Djokovic (34) får sannsynligvis muligheten til å forsvare Australian Open-tittelen. Serberen vant natt til mandag frem med sin anke i retten.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det betyr - i utgangspunktet - at 34-åringen får bli værende i Australia, og at han trolig også får delta i turneringen Australian Open, som han har vunnet hele ni ganger.

Det er imidlertid ikke sikkert at mandagens kjennelse er enden på visa: Statsadvokat Chris Tran sier, ifølge nyhetsbyrået AP, at immigrasjonsminister Alex Hawke vil vurdere å bruke sin personlige myndighet til å kansellere Djokovic’ visum.

Ifølge Sydney Morning Herald har Hawke fire timer på seg til å bruke sin personlige myndighet for å kansellere serberens visum. Dersom han velger å gjøre det, vil Djokovic bli utestengt fra Australia i tre år.

Men akkurat nå, etter nattens høring, går det mot Djokovic-deltagelse i Australian Open. Serberen har imidlertid på ingen måte fått noen optimal oppladning til den prestisjetunge turneringen:

Da han ankom Australia og flyplassen i Melbourne ble han stoppet og sendt til karantenehotell på grunn av at han hadde søkt om feil visum, og dermed ikke oppfylte kravene til innreise. Han har tilbrakt de siste fire nettene på karantenehotell.

FIKK MEDHOLD: Regjerende Australian Open-mester Novak Djokovic får trolig delta i Grand Slam-turneringen etter å ha vunnet frem i retten.

Djokovic er ikke vaksinert, men var smittet av coronaviruset i desember. Fra før hadde han fått fritak fra å være vaksinert for å få delta i turneringen. Hans advokater la frem bevis for smitten og det medisinske fritaket under høringen.

Dommeren i saken innledet rettshøringen med å spørre hva mer serberen kunne gjort før han ankom Australia. Djokovic’ advokater argumentere med det samme, og retten mente at kanselleringen av Djokovic’ visum var «urimelig». Australske myndigheter fikk, etter at kjennelsen ble klar, 30 minutter på seg til å la Djokovic forlate karantenehotellet han har vært på. Det ble også beordret at Djokovic skulle få tilbake sine personlige eiendeler og pass.

Ifølge australske Herald Sun har Djokovic nå dratt fra hotellet.

Flere Djokovic-tilhengere møtte opp utenfor høringen for å vise sin støtte til serberen. Da kjennelsen ble klar brøt det ut jubel blant tilhengerne hans:

Australian Open starter 17. januar. Djokovic har vunnet turneringen hele ni ganger, og får nå muligheten til å jakte sin tiende seier i Australia. Hans første Australian Open-tittel kom i 2008.

Det har vært flere støttemarkeringer for Djokovic utenfor hotellet at han har oppholdt seg i. Det har vært demonstrasjoner mot Djokovic’ frihetsberøvelse, som også den serbiske presidenten har kalt «trakasserende».

Hjemme i Beograd er det også høylytte protester mot behandlingen av serberen.

«Takk for støtten til alle dere verden rundt for støtten deres. Jeg kan føle det og setter stor pris på det», skrev verdenseneren på Instagram.

Tumultene rundt tennisesset har også engasjert hans medspillere.

Nick Kyrgios, som er blant de største aktive tennisprofilene på herresiden, er blant de som har reagert på hvordan Djokovic-saken har blitt håndtert.

– Jeg tror helt klart på å ta grep. Jeg vaksinerte meg på grunn av andre og min mors helse, men hvordan vi håndterer Novaks situasjon er dårlig – veldig dårlig, skriver Kyrgios, og henviser til overskrifter og «memes» rundt situasjonen.