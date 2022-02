Geiger svarer på kritikken: – Det er ikke greit

ZHANGJIAKOU (VG) Vidden i skrittet på Karl Geigers hoppdress har skapt storm i sosiale medier. Etter å ha snappet OL-bronsen fra Norge i lagkonkurransen svarer den tyske stjernen på kritikken.

SKAPER REAKSJONER: Karl Geigers hoppdress har skapt reaksjoner. Her fra mandagens lagkonkurranse.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

De har dagene etter det individuelle storbakkerennet versert bilder av tyskerens dress på sosiale medier. Området i skrittet virket unormalt stort. Det kan i teorien gi Geiger større bæreflate og lengre svev.

– Jeg vil bare si: Dette bildet ble tatt i en ikke vanlig posisjon – jeg skrek og jublet og jeg var på vei ned. I en slik posisjon ser alle hoppdresser store ut, sier Geiger til VG etter å hoppet fra Norges ankermann Marius Lindvik med de nødvendige tiendedelene i det siste OL-hopprennet.

– Jeg har vært på utstyrskontroll i hver eneste konkurranse – i dag ble jeg faktisk kontrollert to ganger, på grunn av dette bildet. Det er ikke greit at folk snakker slik, fordi alle vet at dette ikke er en normal posisjon for en hopper. Hver eneste del av dressen min ble målt. Alt var innenfor, og en del av dressen var til og med for trang. Det vil jeg gjerne si, melder en engasjert bronsevinner.

Bilder av Geiger fra lørdagens individuelle renn – hvor han tok bronse – ble ivrig delt på sosiale medier:

Polske Sport.pl fokuserte på tyskerens hoppdress etter at Kamil Stoch tapte bronsen med 1,4 poeng til Geiger i storbakken lørdag.

– Det ser ikke så bra ut, sier Marius Lindvik, som vant gull i lørdagens renn, om bildene som har gått rundt på sosiale medier.

Lindvik bekrefter at han har sett bildene, men ønsker ikke å utdype kritikken noe mer.

– Folk har øyne, så de kan gjøre opp sin egen mening, sier han.

– Bildene sier det meste, sier Halvor Egner Granerud til VG og vil ikke utdype det mer.

Han kaller det «bånn i bøtta» å miste OL-bronsen til Geiger & co. i lagkonkurransen.

– Jævlig surt. Jeg hater å bli slått av tyskerne, sier Granerud til Discovery. Han tapte VM-gullet i skiflyging med 0,5 poeng til Karl Geiger i fjor.

– Det er veldig vondt. De lager mye lyd når det går bra for dem og jeg setter mer pris på om de henger med hodet, sier han i mixed zone og legger til og legger til:

– De hørtes til Den kinesiske mur i dag og da er det kjedelig å bli slått.

BLE GODKJENT: Karl Geiger hoppet inn til bronse i det individuelle rennet på lørdag, og i jubelrusen bøyde han seg ned. Det ga bilder som skapte reaksjoner i sosiale medier.

De tyske hoppdressene var tema etter det sure norske nederlaget.

– Jeg kan ikke kommentere noe særlig om det. Jeg har ikke sett dressene deres på en henger. Det kan hende de syr dressene på en annen måte enn det vi gjør – og som gjør at det ser sånn ut, sier Daniel-André Tande til VG.

Han sier også «folk har øyne og kan gjøre opp sin egen mening».

– Det er en evig diskusjon med størrelser på dresser. Du ser på noen bilder at det ser ganske stygt ut hos noen, men det som er på bildene har ingen ting å gjøre med det som blir målt. Du kan ikke si at en dress er for stor om den blir målt på de punktene og er innafor, mener Alexander Stöckl.

forrige

fullskjerm neste TILSYNELATENDE GOD PLASS: Markus Eisenbichler var helt sentral da det tyske laget sikret bronse i lagkonkurransen. Også hans dress ble kommentert på sosiale medier. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Måten tyskerne syr dresser på gir en spesiell «cut». De ser annerledes ut. Det et ser ut som det er veldig mye stoff, men de klarer seg gjennom målingene, poengterer landslagssjefen.

– Og det aksepterer du?

– Jeg må jo det. Vi stoler på kontrolløren vår vi.

– Betyr det at dere bør sy dressene på en annen måte?

– Vi syr dressene på vår måte og vinner hopprenn med det, svarer Stöckl.

Norge drar hjem fra hopprennene i OL med Marius Lindviks triumf som det store høydepunktet. Gullet var Norges eneste medalje på de fem konkurransene. I mixed lagkonkurranse ble begge de norske kvinnelige hopperne disket etter kontrollmåling av hoppdressene.

Halvor Egner Granerud ble disket av samme årsak i normalbakken.

– Jeg synes Mika Jukkara som er kontrollør for oss gjør en veldig bra jobb. Generelt er ting på et veldig bra nivå. Det er ganske strengt. Jeg ble disket i den lille bakken, men det var ikke for grove feil på dressen. Hvis det er linjen, og alle følger den, så får man luket ut dem som har noen ekstra centimeter her og der, så er jeg godt fornøyd med det, sier han.