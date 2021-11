– Gamlingene må skjerpe seg

SJUSJØEN (VG) Marte Olsbu Røiseland (30) og Tiril Eckhoff (31) fikk noe å tenke på etter sesongåpningen på Sjusjøen.

SATT PÅ PLASS: Marte Olsbu Røiseland (t.v.) og Tiril Eckhoff (t.h.) ble satt på plass av Ingrid Landmark Tandrevold på fellesstarten. Her blir vinner Tandrevold intervjuet etter seieren på fellesstarten.

Da Ingrid Landmark Tandrevold (25) traff på alt og vant søndagens fellesstart med Karoline Erdal (23) - også 20 treff - på 3. plass, endte Olsbu Røiseland på 9. og Tiril Eckhoff på 13. plass.

Olsbu Røiseland kaller det en vekker. Eckhoff er bekymret for formen.

– «Gamlingene» må skjerpe seg. Nå er det ungjentene som viser muskler. Det var rått å se to x 20 treff på de unge jentene som skal ta over våre plasser etter hvert, konstaterer Marte Olsbu Røiseland.

– Er det noen grunn til bekymring?

– Nei, absolutt ikke. En tung åpning har jeg hatt mange av. Det var nesten så jeg var bekymret på lørdag når det gikk såpass bra i sporet (2. plass på sprint) og jeg gjorde et godt løp. Jeg håpet det ikke var for bra. Nå kom jeg ned på jorda. Det er hardt å begynne å konkurrere igjen når du har lagt bak deg en lang treningsperiode.

– Er det en vekker, to uker før verdenscupåpningen i Östersund?

– Det er en vekker. Det er det sesongåpningen er til, at man skal bli litt skjerpet. Nå er vi våken. Vi kan ikke drive å surre sånn på standplass, nå må jeg gjøre jobben, rett og slett.

Eckhoff kaller Tandrevold «en kvinne for framtiden». Akkurat nå er hun usikker på hva hun skal kalle seg selv.

– Dette føltes tøft og tungt. Skytingen er for dårlig hele veien, men jeg er mer bekymret for formen. Jeg håper den kan komme i løpet av to uker.

Om veteranene skulle tvile så får de gå en runde med landslagstrener Patrick Oberegger. Han garanterer dette:

– Om to uker vil du se en annerledes Marte og en annerledes Tiril til start i Östersund.

– Begge leverte bra på lørdag. På søndag får de en dårlig start og havner i en posisjon hvor de må jage. Det er ikke bra når alt du ønsker er å beholde roen og gjøre jobben din. Det er vår oppgave å få frem de unge utøverne, at de skal nærme seg nivåene til Marte og Tiril. At de unge hevder seg er veldig bra. Vi trenger alle til et sterkt lag som skal bli våre beste kort ute i verden, sier skytetreneren til kvinnelandslaget.