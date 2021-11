Positive til sluttspill i Eliteserien: – Kan være kult konsept

MOLDE (VG) Tankene om sluttspill også i herrefotballen blir positivt mottatt - og Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard mener det er bedre enn å kutte ned på antall klubber.

Ola Brynhildsen (nummer to fra høyre) feirer sin scoring mot Sandefjord søndag. Fra v.: Magnus Wolff Eikrem, Sheriff Sinyan, Rafik Zekhnini, Brynhildsen og Kristoffer Haugen.

– Det kan være et kult konsept, sier Moldes Ola Brynhildsen.

– Det betyr at vi kan matche enda mer mot de aller beste i ligaen. Det kan utvikle de beste spillerne. Det høres spennende ut, uten at jeg tar stilling til det her og nå.

Klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball (NTF) driver med en utredning om fremtidens ligastruktur – der sluttspill er en av mulighetene, kunne NRK avsløre søndag.

NTF-direktør Leif Øverland opplyser til VG at en forutsetning er at det forblir 32 lag totalt i de to øverste divisjonene, og at utredningen av ligastrukturen ikke blir igangsatt uten klubbenes ønske.

Sluttspill er allerede vedtatt for kvinnefotballen, men på grunn av pandemien er den fortsatt ikke gjennomført verken i 2020 eller 2021.

Land som Danmark, Østerrike, Kypros og Kroatia har allerede innført sluttspill for herrer.

– Jeg er tilhenger av at de beste møtes oftere i norsk fotball, det tror jeg vi trenger for å heve kvaliteten på produktet - og også på det produktet som skal ut i Europa på vegne av Norge, sier Molde-trener Erling Moe.

– Men jeg spent på hvilken struktur som blir foreslått. En mulighet er at tabellen bare deles i to - med en øvre og en nedre avdeling på et tidspunkt.

– Det er mer Danmark-varianten jeg er tilhenger av, sier Molde-sjefen.

Den danske modellen går ut på at det er 12 lag i serien som møtes tre ganger. De seks øverste lagene fra forrige sesong har 17 hjemmekamper og 16 bortekamper, mens de på nedre halvdel har 17 bortekamper og 16 hjemmekamper.

Hans Erik Ødegaard, Sandefjord-trener

Hans kollega i Sandefjord, Hans Erik Ødegaard, har ikke hørt så mye om sluttspilltankene, men er ganske positiv:

– Vi er åpne for alt!

– Er det bedre med sluttspill enn å kutte ned på antall klubber i Eliteserien?

– Ja, det synes jeg. Hvis det hadde vært sånn at de største klubbene hadde vært best hele tiden, hadde det vært noe annet. Men det varierer så mye i norsk fotball. Jeg tror det er bra å ha et mangfold. Hvis sluttspill er et alternativ til å kutte ned på antall klubber i Eliteserien, så tror jeg det mye bedre.

– Tenker du geografisk?

– Vi ser at små klubber er med på å spre toppfotballen og holder interessen oppe. Vi selv, Mjøndalen, Kristiansund, Haugesund - vi er små klubber som biter fra oss, mens store klubber sliter. Hadde de samme klubbene vært best hele tiden, så hadde det vært fint å spisse med å kutte ned på antall klubber, men ikke slik det er i norsk fotball nå.

Heller ikke Bodø/Glimts styreleder Inge Henning Andersen er negativ:

– Det vil øke antallet kamper med likeverdig motstand. Vi er ikke fremmed for det, sier Andersen til NRK.

