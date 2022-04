«Paco» om nye Odd: – Vi skal være modige

SKIEN (VG) Pål Arne «Paco» Johansen (45) fikk med seg tre poeng i første forsøk med Odd. Han vil gjøre Skien-klubbens spill mer uforutsigbart og fikk full klaff mot Tromsø.

NY TRENER: Pål Arne Johansen opplevde seier i første seriekamp med Odd.

– Vi skal være modige og vi skal tørre å spille. Begge scoringene kom etter modig angrepsspill, sier han etter at høyreback Espen Ruud (scoring) og midtstopper Odin Bjørtuft (målgivende) ble avgjørende angrepsspillere da TIL ble slått 2–0.

– Vi ønsker å spille en positiv fotball som utvikler spillerne våre til topp nasjonalt og internasjonalt nivå. Da må spillet vårt være rikt nok til å sette de ulike spillerne i stadig nye situasjoner, forklarer Johansen.

Etter å ha vært Henning Bergs assistent i Legia Warszawa, har Johansen trent yngre landslag i Norges Fotballforbund. I 2019 ledet han Erling Braut Haaland & Co. i U20-VM, best husket for Haalands ni mål i 12–0-seieren over Honduras.

«Paco» går til sjakkbrettet for å forklare den nye Odd-utgaven for VG.

– Vi har jobbet med å gå fra bonde til dronning på brettet. Du vet at bonden blir til dronning på det siste feltet. Det er lov å satse fremover også for spillerne i det bakre leddet, sier han.

– Tanken er at det skal være forutsigbart for oss og uforutsigbart for motstanderen.

Espen Ruud opererte som ren høyreving da han dundret inn 1–0 allerede etter fem minutter. Men Tromsø mener at de ikke ble tatt på sengen av «nye Odd».

– Vi føler at vi var godt forberedt, men Odd har fått noen flere strenger å spille på, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup.

– På et vis er de blitt mer uforutsigbare. Men også under Jan Frode (Nornes) endret de på måten Odd brukte midtbanen på, minner Helstrup om etter tapet i Skien.

Pål Arne Johansen mener det nye spillet utfordrer og utvikler hver enkelt spiller.

FLEKSIBEL STOPPER: Odin Bjørtuft var god begge veier i seriestarten. Her mot Tromsø-spiss Moses Ebyie.

– Det er klart at det er krevende for Odin (Bjørtuft), som både skal renske i egen boks og være fremme og slå målgivende. Han har spennende kvaliteter både i forsvars- og angrepsspillet. Sa må vi utfordre ham på det, sier han.

Men Tromsø hadde flere målsjanser enn hjemmelaget. De fleste kom etter Odd-feil i fremoverspillet. Odd-treneren er klar på at den offensive satsingen kan koste baklengsmål.

– Men vi har Joshua Kitolano. Ikke alle ser han på tribunen. Men jeg ser at han står og «støvsuger» opp alle rom som etterlates. Dere kommer til å se mer av at spillere fra det bakre leddet blir med opp, lover Pål Arne Johansen.

Også den sentrale midtbanespillerne, Solomon Owusu, har en nøkkelrolle for å balansere laget defensivt. Det klarte ikke Odd i fjor høst.

– Vi står «mann-mann» bak der. Vi må vinne duellene for ikke å bli avslørt, forklarer Espen Ruud. Norsk fotballs målfarligste høyreback er klar for en ny rolle – som innebærer mye løping for 38-åringen med 44 mål i eliteserien.

– Det er litt uvant. Selvfølgelig er det annerledes å ligge så høyt og starte i bakrom. Men jeg skal prøve å gjøre rollen til min egen. Jeg kan også få ballen i beina, sier han.

PAPPA-MÅL: Espen Ruud intervjues av VG med sønnen som tilskuer.

– Følelsen er selvsagt en helt annen enn den var i fjor høst. Nå har vi endret litt på ting, trent litt annerledes og spiller i en litt annen formasjon. Vi er nesten det samme laget, men det er en annen positivitet etter at vi har jobbet en hel vinter med et litt nytt system, sier Espen Ruud. I tillegg til scoringen ble han kåret til banens beste i seriestarten.

– En veldig god start og da er jeg å regne med i år også, sier han.

– Betyr det noe å få hull på byllen?

– Jeg har alltid jaktet målpoeng. Det gjør jeg i hver kamp. Så det er deilig å starte med mål i første kamp. Selvfølgelig.

PS! Pål Arne Johansen fikk kallenavnet «Paco «i Groruddalen for 20 år siden. «Pål Arne» var for langt. Dermed ble det Paco som en forkortelse for Pål Arne Coach.

