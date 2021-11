Norge lekte seg i 2. omgang: Målene rant inn

(Albania – Norge 0–7) Norge slet lenge mot svake Albania, men etter 60 minutter løsnet det skikkelig.

GOD: Guro Reiten var banens beste mot Albania torsdag kveld, hun scoret og slo målgivende pasninger. Her feirer hun med innbytter Karina Sævik.

Norge topper sin VM-kvalifiseringsgruppe to poeng foran Polen, og med torsdagens seier holder de skuta med baugen retning Australia og New Zealand og VM i 2023.

Det startet rotete. Men etter 22 mål scoret Norge. Frida Maanum gikk på et flott løp og ble spilt gjennom av Guro Reiten, Maanum avsluttet fra cirka fem meter. Albania klarte nesten å få et ben på det. Men den satt i mål.

– Det kom seg etter hvert. Jeg syns ikke 1. omgang er strålende. Det var litt trått. Det hakket litt, sier målscorer Guro Reiten til NRK.

Justeringer i pausen

– Vi kontrollerer kampen, men vi skaper litt for lite klare målsjanser, sa Martin Sjögren til NRK i pausen.

Han snakket om noen justeringer i pausen.

– Vi må bli litt bedre i den siste fasen, med det siste innlegget, sa landslagstreneren til NRK.

Og fem minutter ut i 2. omgang var Norge på ball. Lisa-Marie Karlseng Utland spilte opp målscorer Maanum. Hun satte den i nettmaskene, men det ble avblåst for offside.

MÅL: Frida Maanum (med nummer 18 på låret) scoret Norges første mål.

Men så kom det flere norske mål, og da det omsider løsnet, så kom det to mål på tre minutter. Først satte Guro Reiten et frispark direkte i mål fra 16 meter og noen få centimeter, ballen gikk i høyre hjørnet for keeper Viona Rexhepi.

Så slo målscorer Reiten corner, Ingrid Syrstad Engen fikk ballen videre - og foran mål sto Maria Thorisdottir og satte den i mål.

Og Reiten var på jobb i Albania. Etter 71 minutter kom hun spilt opp nede ved dødlinjen, hun la strålende inn til inn til innbytter Karina Sævik, som headet ballen i mål. Og da sto det 4–0 til Norge.

Albania sluknet

Også var kvelden over for Albania. Virkelig over. De spilte seg sagte og sikkert, men stadig kjappere, ut av kampen utover i 2. omgang. Det ble tydeligere og tydeligere hvorfor de er rangert som nummer 75 i verden. Og mer skulle det bli. Albania meldte seg ut. Det var ikke mer igjen.

Frida Maanum scoret Norges femte mål, før Vilde Hasund scoret nummer seks i sin landslagsdebut. Elisabeth Terland scoret kampens syvende og siste. Felles for mange av målene var at Guro Reiten hadde mange målgivende, fire til sammen.

– Det var gøy å score. Det var en trygghet at vi ledet 5–0, vi skulle bare spille offensivt, sier Hasund om scoringen i landslagsdebuten til NRK.

Norge har møtte Albania to ganger tidligere, i 2013 endte det 11–0 til Norge på bortebane, året etter vant Norge 7–0 på hjemmebane.