Hovland kan gå til topps på verdensrankingen: – Helt vilt

Suzann «Tutta» Pettersen var som best rangert som nummer to i verden. Nå kan hun bli passert av golf-fenomenet Viktor Hovland (24).

PÅ VEI MOT TOPPEN: Viktor Hovland fotografert under sist ukes Arnold Palmer Invitational i Florida.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Hovland avsluttet 2018 med 1156 spillere foran seg på rankingen. Etter helgens 2. plass i Arnold Palmer Invitational klatret han til en 3. plass på verdensrankingen bak Jon Rahm (1) og Collin Morikawa.

Når 24-åringen torsdag gyver løs på storturneringen The Players Championship i Florida med 20 millioner dollar i potten – og 3,6 millioner dollar til vinneren – er Hovland blant favorittene til å vinne gigantturneringen.

I så fall er det store muligheter for at han dytter Jon Rahm ned fra golftronen, men spanjolen kan beholde topposisjonen hvis han ender blant de tre beste, avhengig av hvor mange han eventuelt deler plasseringen med. En annenplass kan også holde, men da er det flere andre plasseringer som må gå Hovlands vei.

Morikawa, Patrick Cantlay og Scottie Scheffler har også muligheten til å overta som verdensener kommende helg.

Hovland kan bli historisk som den første skandinaven som har vært verdensener blant herrene, siden kåringen startet i 1986. Her er de 24 som har innehatt tittelen:

Fakta Verdensenere i golf Disse 24 har vært mannlig verdensener i golf siden den første offisielle rankingen, 6. april 1986 (rangert etter antall uker på topp): 1. Tiger Woods, USA (683) 2. Greg Norman, Australia (331) 3. Dustin Johnsen, USA (135) 4. Rory McIlroy, Nord-Irland (106)* 5. Nick Faldo, England (97) 6. Seve Ballesteros, Spania (61) 7. Luke Donald, England (56) 8. Jason Day, Australia (51) 9. Ian Woosnam, Wales (50) 10. Brooks Koepka, USA (47) 11. Nick Price, Zimbabwe (44) 12. Jon Rahm, Spania (41) 13. Vijay Singh, Fijiøyene (32) 14. Jordan Spieth, USA (26) 15. Lee Westwood, England (22) 16. Fred Couples, USA (16) 17. David Duval, USA (15) 18. Justin Rose, England (13) 19. Adam Scott, Australia (11) 20. Ernie Els, Sør-Afrika (9) 21. Martin Kaymer, Tyskland (8) 22. Justin Thomas, USA (5) 23. Bernard Langer, Vest-Tyskland (3) 24. Tom Lehman, USA (1) * Var verdensener i 12 uker da det var spillestopp på grunn av corona. Disse ukene er ikke inkludert blant McIlroys 106. Kilde: Wikipedia Les mer

– Utrolig

– Det er mange som vinner store turneringer, men de går over fire dager. Du kan ha flaks med starttider, vær og vind og slike ting. Men når du er verdensener betyr det at du har vært best over tid. Når han blir bestefar kan han si til barnebarna at han var best i verden på å slå golfballer fra A til Å, sier Discovery-ekspert Per Haugsrud til Eurosport.

– Det er helt utrolig, rett og slett. Vi kan få verdens beste golfer fra Norge, konstaterer tidligere toppgolfer Henrik Bjørnstad.

Toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn, har også sett på rankingmulighetene som kan sende Hovland til topps og gjør at han «passerer» Suzann Pettersen. Hun var i verdenstoppen i flere sesonger og best rangert som nummer to.

Fakta Topp 5 Slik er verdensrankingen i golf nå:

1. Jon Rahm

2. Collin Morikawa

3. Viktor Hovland

4. Patrick Cantlay

5. Scottie Scheffler Les mer

– Det er bare helt utrolig det har han gjort i lang, lang tid – helt fra han vant US Amateur Championship (august 2018). Han har tatt nye steg uke for uke. Nå er han i verdenstoppen, og «best i verden»-posisjonen er innen rekkevidde. Det er helt vilt, sier Rojahn.

Viktor Hovland har i mange år driftet sin egen golfvirksomhet. Likevel mener Øyvind Rojahn at det 24-åringen viser er «enormt viktig» for norsk golf.

Les også Hovland frustrert etter at storseier glapp: – Følte jeg burde vunnet

– Det er mange som har drømmer om å hevde seg i verdenstoppen i golf. Viktor Hovland viser at det er mulig selv om man kommer fra lille Norge. Og nå vet man at det er realisme i drømmen, dersom alt faller på plass. Det er en god historie for norsk idrett at vi er der og hevder oss med veldig mange store nasjoner.

Han mener det er «ekstremt bra» dersom du når topp 200 på herresiden.

– Da har du et nivå som er høyt og du konkurrerer på de største tourene og drifter din egen satsing på en god måte, beskriver Øyvind Rojahn.

Hovland brøt den barrieren i 2019. Han gikk ut av 2018 på en 1157. plass på verdensrankingen. Året etter var han nummer 93. Da 2020 ble avsluttet hadde han klatret til en 14. plass.

– Viktor har gått veien som mange andre etter han kommer til å gjøre. Det er hyggelig å se at det er mulig, sier toppidrettssjefen.

Neste mulighet er The Player Championship fra torsdag, en av de største – bortsett fra de fire Major-turneringene. Turneringen omtales ofte som «den femte Major-turneringen» og alle de beste er med.