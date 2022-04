Ruud oppskriftsmessig videre i Barcelona: - Føler meg bedre og bedre

(Brandon Nakashima – Casper Ruud 3–6, 2–6) Casper Ruud (23) har vist varierende form i det siste, men 33 dager før French Open starter viste han at godformen kan være i emning.

Ruud er andreseedet i Barcelona. Tirsdag hadde han full kontroll mot amerikanske Brandon Nakashima på grusen i andre runde av ATP-turneringen.

– Jeg spilte effektivt etter at jeg fant rytmen. Det var et tøft førstesett. Akkurat nå føler jeg meg bedre og bedre for hver dag som går. Jeg skal innrømme at jeg ikke har følt meg helt på topp i det siste, men slik er det i tennis, oppsummerer Ruud i et intervju vist hos rettighetshaver Discovery+.

OVERLEGEN: Casper Ruud hadde få problemer med å overliste amerikanske Brandon Nakashima i den 2. runden i Barcelona.

Nakashima, som er ranket som nummer 81 i verden, røk ut i 2. runde i Miami Open, hvor Ruud til slutt tapte finalen. I dag tok Ruud seg videre med sifrene 6–3 og 6–2 mot 20-åringen.

Dermed er nordmannen klar for den tredje runden i Katalonia. Seieren gjorde godt for selvtilliten, fastslår han.

– Det er rart med det. Man kan settes litt ut av noen dårlige opplevelser, men kamper som i dag hjelper definitivt på selvtilliten.

Ruud møter vinneren av kampen mellom Emil Ruusuvuori og Aleksandr Bublik i tredje runde, en kamp som trolig vil bli spilt på torsdag.

RUUDS MOTSTANDER: Amerikanske Brandon Nakashima. Her i Miami tidligere i år.

4. april tapte Ruud finalen i Miami Open mot Carlos Alcaraz. Etterpå avslørte Ruud at han hadde en vond visdomstann. Noen dager senere var den tannen historie.

Midt i april røk 23-åringen fra Snarøya ut av Monte Carlo Masters etter to tapte sett mot Grigor Dimitrov.

Ruud har også vist helt eksepsjonelt spill denne sesongen, som da han slo verdensfirer Alexander Zverev i kvartfinalen i Miami.

Sesongens andre Grand Slam starter 22. mai.