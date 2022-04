Klopp hyller superreserven: – Vår beste avslutter

Jürgen Klopp ber om å bli trodd når han kaller Divock Origi (27) den beste avslutteren Liverpool har.

BRUKTE HODET: Divock Origi stiger til værs og scorer 2–0-målet mot Everton. Til høyre jubler Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg vet det høres latterlig ut siden jeg ikke bruker ham så mye, men han er en spiss i verdensklasse. Vår beste avslutter, meldte den tyske manageren etter at Origi nok en gang hadde kommet til unnsetning og reddet klubben når han først fikk en sjelden sjanse. 2–0-seieren over Everton betyr at Liverpool igjen er bare ett poeng bak Manchester City – med fem kamper igjen.

Han har hatt flere slike viktige mål siden debuten for Liverpool 12. september 2015. Han hadde en lignende rolle og ble redningsmann senest i bortemøtet mot Wolverhampton i desember. Da fikset han tre poeng på egen hånd.

De siste sesongene har han ikke fått så mange sjansene, men han klager ikke og tar de minuttene han får. Søndag fikk han 30 minutter.

– Han er der hver gang vi trenger ham, sier Klopp til Sky Sports. Så har han også flere jokere i troppen som bidrar til å gi Liverpool kvalitet både i hverdag og fest – som Alex Oxlade-Chamberlain, Harvey Elliott og Takumi Minamino.

Divock Origi forlater Liverpool til sommeren og kan fort kan ende opp i Milan. Mot Everton var han involvert i det første målet til Andy Robertson og satte selv inn 2–0-målet fem minutter før slutt.

Så var det kanskje ikke tilfeldig at «Div» scoret mot byrivalen. Han har en utrolig statistikk nettopp mot Everton med seks mål på ni kamper.

– Det er en fin rekord mot Everton. I dag trengte vi det og til slutt var de tre poengene det viktigste, sa Origi til Sky Sports etter kampen.

– En legende

– Hvor vil du ha statuen av deg, Divock Origi? spurte Jamie Carragher da den gamle Liverpool-helten forsøkte å sette Origis viktige opptreden i kampen om Premier League-tittelen i perspektiv.

Jürgen Klopp har tidligere uttalt at han håper Origi kommer til en klubb og en manager som vil bruke ham mer enn de har gjort i Liverpool.

– Han er en legende både på og utenfor banen. Det er selvfølgelig en tøff, tøff avgjørelse å holde han på sidelinjen, men alle sammen bidrar og har sin andel i dette, sier Klopp om superreserven som står med 173 kamper, 41 mål og 14 målgivende.

Denne sesongen sto han med to mål og 71 (!) minutter i fem Premier League-kamper før han ble bedt om å levere igjen.

Han får nok noen minutter til før han forlater Anfield.

Publisert Publisert: 25. april 2022 07:31 Oppdatert: 25. april 2022 08:17