Raser mot verdenstreeren etter lange dobesøk: – Hva er det du gjør der inne?

Tennisspiller Stefano Tsitsipas (23) bruker fryktelig lang tid på dobesøk under kampene i US Open. Mange reagerer.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Grekeren forteller at buingen fra publikum ikke plager ham. Han bryr seg heller ikke om kritikken fra tidligere verdensener Andy Murray, som han slo i første kamp på hardquarten i New York.

Etter seieren over Adrian Mannarino i 2. runde onsdag, forsøkte Tsitsipas å forklare seg.

– Om jeg bryter en regel, så er jeg selvsagt skyldig. Om jeg holder meg innenfor reglene, hva er greia? sa Tsitsipas etter seieren, skriver The Guardian.

TAPTE: Andy Murray kjempet godt mot verdenstreer Stefano Tsitsipas i New York onsdag, men etter fem sett var grekeren best.

Mandag var Murray rasende, og sa han mistet respekt for 23-åringen fra Hellas etter hans mange pauser i femsettskampen.

Murray fikk støtte fra tidligere US Open-vinner Sloane Stephens, som møter verdensener Ashleigh Barty i neste runde. Stephens sier Grand Slam gjør mange små endringer hele tiden, og at de bør gjøre noe med regelen for pauser også.

– Når du trenger seks, syv, åtte, ni minutter, ok - hva er det du gjør der inne? Trenger du hjelp? sier Stephens skriver The Guardian.

KLAR FOR VERDENSENEREN: Sloane Stephens møter australske Asleigh Barty i neste runde i US Open.

Tsitipas møter spanske Carlos Alcaraz i neste runde. Grekeren slår tilbake mot publikum som buer.

– Jeg har ikke gjort noe galt, så jeg forstår ikke. Folk elsker sporten, de kommer hit for å se tennis. Jeg har ikke noe imot dem. Jeg elsker fansen. Men det er noen som ikke forstår. Sånn er det. De forstår ikke. De har ikke spilt tennis på et høyt nok nivå til å forstå hvor mye som kreves og hvor vanskelig det er det vi gjør. Noen ganger trenger vi en kjapp pause for å gjøre det vi gjør, sier Tsitisipas skriver The Guardian.

TAKK FOR KAMPEN: Stefano Tsitsipas og Adrian Mannarino onsdag.

Reglene for pauser i Grand Slam sier at spillerne kan ta pauser som er et rimelig tidsbruk, men det er ikke oppgitt tider. Onsdag tok Tsitsipas en raus toalettpause, som førte til åtte minutters pause mellom tredje og fjerde sett.

Og det er ikke alltid han tar seg en pause for å benytte skålen.

– Jeg føler meg fresh etter at jeg har vært av banen for å skifte klær, sier Tsitsipas.

Herrefinalen i US Open spilles søndag 12. september. Novak Djokovic er favoritt.