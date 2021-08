Molde enige med Bordeaux: Stian Gregersen på vei til Ligue 1

Molde og Bordeaux er enige om en overgang for Stian Gregersen (26), bekrefter administerende direktør Ole Erik Stavrum til VG.

TIL FRANKRIKE: Stian Gregersen, her i duell med FKHs Ibrahim Shuaibu, er på vei til Bordeaux og Ligue 1.

– Det gjenstår noen små detaljer, men det er ting som bør ordne seg i løpet av dagen, sier Stavrum.

Ifølge VGs opplysninger har overgangen en totalramme på rundt 20 millioner kroner.

Stopperkjempen har imponert stort for Molde de siste sesongene, og 26-åringen har også fått tre landskamper de siste årene. Han er med i troppen som møter Nederland på Ullevaal onsdag.

Gregersen har fått tillatelse av Ståle Solbakken til å forlate den norske landslagssamlingen for å reise til Frankrike og fullføre overgangen til Bordeaux. Han tester seg inn igjen i troppen når han er tilbake.

Flere klubber har fulgt Gregersen tett de siste årene, og nå går det altså mot en overgang til Sørvest-Frankrike og Ligue 1.

Bordeaux har hatt en middels start på sesongen og ligger foreløpig på nest siste plass etter to uavgjort og to tap i sesongstarten. Klubben ledes av tidligere Lazio-trener Vladimir Petkovic. Han ledet det sveitsiske landslaget til sjokkseier over Frankrike under fotball-EM i sommer.

Klubben endte på en 12. plass i den franske ligaen forrige sesong.