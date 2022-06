VG-børsen: Haaland ledet vei da Norge endelig vant i Sverige

STOCKHOLM (VG) Erling Braut Haaland (21) fortsetter å bøtte inn mål på det norske landslaget, og ble nok en gang toneangivende for en kjempeprestasjon.

Mye av praten før kamp dreide seg om Haaland, og man kan forså hvorfor. Scoret to mål og sørget med det for at Norge vant sin første tellende kamp på bortebane mot Sverige noensinne.

De seks foregående tellende kampene mellom Sverige og Norge på svensk jord hadde endt med to uavgjort og fire svenske seire.

Nå har Ståle Solbakkens mannskap brutt «forbannelsen».

Fakta: Sverige – Norge 1–2 (0–1). Nations League. Tilskuere: 42.320 på Friends Arena. Målsjanser: 7–9. Mål: 0–1 Erling Braut Haaland, straffe (20), 0–2 Haaland (69) 1–2 Anthony Elanga (90+2) Dommer: Anthony Taylor, England - 4 p. Gult kort: Emil Krafth, Alexander Isak, Matthias Svanberg, Sverige. Marcus Holmgren Pedersen, Norge.