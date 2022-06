Leknessund overlegen i Sveits – tok sin første verdenstourseier

Andreas Leknessund (23) rykket fra bruddrivalene og trillet inn til solotriumf på mandagens etappe i Sveits rundt. Med det tok han sin første proffseier.

Andreas Leknessund hadde grunn til å smile mandag. Da tok han sin største seier hittil i sykkelkarrieren med etappetriumf i Sveits rundt. Her er han fra 2017.

Andreas Leknessund tråkket inn til sin første verdenstourseier i Sveits rundt mandag. Her er han fra sykkel-NM i fjor sommer.

Tromsøværingen viste kjempekrefter i røffe stigninger underveis. Ingen i dagens brudd greide å holde tritt da han satset på egen hånd med underkant av to mil igjen.

De siste 15 kilometerne var i lett terreng og besto av flere utforkjøringer. Feltet startet jakten for sent og kunne ikke hindre norsk seier.

TV-bildene viste en svært følelsesladd Leknessund i teltet før vinnerintervjuet.

– Det er ikke så mye å si. Helt ufattelig, sa han på spørsmål om å sette ord på sin hittil største milepæl i karrieren.

– Mot slutten var det bare å gi full gass. Det var tøft i bakkene, og de siste kilometerne var en blanding av lidelse og nytelse, la Leknessund til.

Flause for italiener

Alberto Bettiol krysset målstreken i den tro at han hadde vunnet. Problemet var bare at Leknessund hadde slått ham og resten av feltet med 38 sekunder. Etterpå skyldte italieneren på at det var noe galt med radioen han hadde på øret.

Leknessund kjørte også for å innta ledertrøya i det sveitsiske verdenstourrittet, men var til slutt sju sekunder unna å rappe den fra briten Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

Etter seieren fikk han spørsmål om sine sammenlagtambisjoner. Sveits rundt går over åtte etapper og avsluttes søndag.

– Jeg kom hit for å satse på enkeltetapper. Nå får vi se hva som skjer i resten av rittet. Jeg skal fortsette å være aggressiv og gå for bruddsjanser, sa Leknessund.

Kristoff langt bak

23-åringen har vært en del av DSM-laget siden fjorårets sesong. Før det syklet han for Uno-X. Leknessund er to ganger blitt norgesmester i tempo.

Mandagens etappe var kupert og hadde en strekning på 199 kilometer. Den startet i Küsnacht og hadde målgang i Aesch.

Alexander Kristoff tråkket inn til 98.-plass og ble nest best av de norske. Intermarché-rytteren endte over fire minutter bak Leknessund.

Rittet fortsetter tirsdag over 177 kilometer fra Aesch til Grenchen.