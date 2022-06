Landslagssjefen tar uvanlig grep før skjebnekamp

Jørgen Lamo, Frøya

Lillebror til etablerte landslagsspiller og Gimle-stjerne Eivind Lamo. Har gjort sine saker bra for laget som stakk av med seriegullet sist sesong.

Erik Borg, Hawai’i

Den tidligere Kongsberg-spilleren har vært i USA dette året, og er en meget spennende spiller å se på, særlig i en kamp der Norge vil trenge mye størrelse. Det har Erik, og han kan bli en viktig brikke på sikt.

Marcus Larsson, UIC

En annen «big man» som har noe lenger utenlandserfaring. Kan definitivt være aktuell både i dette og kommende vinduer. Meget verdifullt å ha en spiller med flere års utenlandserfaring i bagasjen.

Haji Jawara, klubbløs

Har hatt en litt flakkende proffkarriere de siste årene. Det blir spennende å se hvor han står. Men dette er også en joker som kan tilføre Norge tyngde og størrelse.

Tobias Rotegård, Long Beach State

En skarpskytter som har hatt en veldig god utvikling i collegespill i USA. Stor til å spille shooting guard og kan gi et relativt lite norsk lag kjærkommen fysikk i tillegg til enda mer skytekraft fra trepoengeren.

Ludvik Bergh, Bærum Basket

Guard som kjenner landslagssjef Mathias Eckhoffs systemer og filosofi til fingerspissene fra hverdagen i Bærum Basket. Kan gå rett inn i en tropp hvis behovet for en guard skulle være der. Men er nok først og fremst et kort for fremtiden.

Reidar Greve, Gimle

Stjerneskudd fra de nykronede norske mesterne. Reidar har hatt en kanonsesong og er en spiller som nok kan bekle både 1- og 2-posisjonene, selv om han i landslagssammenheng nok primært vil være point guard. En veldig spennende spiller å følge!

Emil Grosse, Ammerud

U19-spiller som har fått vikariere litt i Ammerud i år. Er egentlig Persbråtenspiller, men har hatt parallell spilletillatelse for å kunne få kjenne på Firi-nivået. Er nok big man i norsk sammenheng, litt usikkert hvor han vil bli plassert her. Men også primært for fremtiden.

Mikal Gjerde, Rockhurst

Slo gjennom med dunder og brak i norsk toppbasket som 16-åring. Var med og dominerte Firi-ligaen som 17-åring og har nå noen år bak seg i USA. Han er også primært en stor shooting guard, og kan nok bidra til at 2’er- og 3’er-posisjonene til Norge blir større og sterkere. Så lenge Mikal er i USA til daglig er den største utfordringen tilgjengeligheten til ham gjennom FIBA-året.

I tillegg er disse treningene åpne for de som i utgangspunktet er forventet å være en del av laget mot Danmark. Og så er det noen spillere som ennå ikke har svart på innkallingen.

(Teksten er skrevet av det norske landslaget)