Solskjær roses for sine taktiske grep

(Tottenham - Manchester United 0–3) Ole Gunnar Solskjær (48) la om forsvaret etter 0–5 for Liverpool og kjørte med et spisspar på totalt 70 år. Det ga resultater.

LYKKELIGE: Utskjelte Harry Maguire fikk ny tillit av Ole Gunnar Solskjær. Og Tottenham spilte seg ikke til en eneste sjanse.

3–5–2-formasjonen - med Harry Maguire (28), Victor Lindelöf (27) og Raphaël Varane (28) bakerst - fungerte så godt at Tottenham ikke hadde en målsjanse i løpet av 90 minutter.

– Tre stoppere kamuflerte Maguires tempotrøbbel, skriver Lars Tjærnås på Twitter, og Kjetil Rekdal driver gjøn med dem som har kritisert Solskjærs taktiske evner:

– Han var modig som forandret til tre stoppere og vingbackene. Ronaldo og Cavani var verdensklasse og avgjorde kampen. Honnør til Ole for å finne veien til et godt resultat under hardt press, sier Owen Hargreaves ifølge premierleague.com.

– Planen var å holde buret rent. De var så godt organisert i dag, sier Trevor Morley i TV2-studio.

– Tre stoppere gir mer sikkerhet. Selv om én av dem kommer ut av posisjon, er det fortsatt to som kan stoppe det. Det var så viktig å holde nullen.

Varianten med tre stoppere har gitt delt suksess for nordmøringen som Manchester United-manager. Inkludert denne kampen har han åtte seirer, tre uavgjorte kamper og fem tap med tre stoppere.

– Vi var ikke i stand til å bryte dem. De var så godt organisert, sier Tottenham-sjef Nuno Espírito Santo ifølge Sky.

Også grepet med Edinson Cavani (34) og Cristiano Ronaldo (36) sammen på topp skulle vise seg å bli en vinnerformel.

– Så klart kan Ole bruke dem sammen. De har fotball-intelligens. De lukter hvor faren er, sier Roy Keane som Sky Sports-ekspert om å bruke Cavani og Ronaldo som spisspar.

– Cavani jobber steinhardt og Ronaldo jobber bedre enn før. Og så lager de to kunstmål, sier Nils J. Semb som TV 2-ekspert.

Solskjær valgte en svært rutinert startoppstilling til denne viktige kampen. Det viste seg å være det riktige.

– Erfaringen til Edinson og Cristiano er en nøkkel, og vi fikk Raphaël Varane tilbake skadefri, sier Manchester Uniteds norske manager.

– Han leser spillet, han er rask - det er viktig å ha ham frisk tilbake, sier Solskjær om Varane i et intervju vist på TV 2.

– Vi ville holde ballen vekk fra vårt mål, sier Ole Gunnar Solskjær om hva som telte denne lørdagen.

Manchester United-eksperten Andy Mitten sier til TV 2 at «Ole gjorde de rette endringene».

– Det var en modig avgjørelse å gå ut i den formasjonen. Det var en intelligent bruk av spillerne. Forhåpentligvis er dette et vendepunkt for Ole Gunnar.

– Han vet ikke om får beholde jobben, men han kjøper seg tid.

På spørsmål om han har «mistet garderoben», altså ikke lenger har støtte hos spillerne, svarer Mitten bestemt:

– Jeg har gode kilder: Han har ikke mistet garderoben. De støtter manageren!

