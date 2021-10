Muhammed slo tilbake etter kontroversene: Avgjorde på overtid i første kamp på fire måneder

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Vålerenga 2–1) Først Jonathan Lindseth (25), så Rashad Muhammed (28) sørget for at Sarpsborg tok et langt steg mot spill i Eliteserien også i 2022.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Reserven Muhammed avgjorde seks minutter på overtid. Han har ikke spilt siden 25. juni mot Viking, men så grep han sjansen da han ble byttet inn. Han løp fra Vålerenga-forsvaret og scoret det viktige 2–1-målet.

Mot Viking skallet Rashad Muhammed til Sebastian Sebulonsen, uten at dommeren så det. Lars Bohinen raste mot egen spiller og fastslo at det var «uakseptabelt». 28-åringen ble suspendert i én kamp av Sarpsborg 08 som følge av det. I juli ble Muhammed utestengt fra flere Sarpsborg-treninger etter at han ikke hadde fulgt de interne reglene.

– Treneren valgte meg og tok meg med på laget. Jeg ønsket å gi noe tilbake til ham, siden han ga meg sjansen. Jeg er veldig glad og dette er for alle supporterne, for laget og det er også viktig for meg, sier Muhammed til VG.

– Det har ikke vært en enkel sesong, men slik er livet. Du kan ikke gå tilbake, du kan bare se fremover, sier han.

– Det har vært hardt arbeid. Hvis jeg ikke jobbet hardt, ville jeg ikke fått sjansen til å spille, sier Muhammed.

Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen er klar på hvorfor Muhammed ikke har spilt mer denne sesongen.

– Grunnen til at han har vært så mye ute av tropp og lag, er at han ikke har vært god nok. Han har ikke vært god nok på trening. Det har ikke vært nok kvalitet og han har hatt fokus andre steder. Han har plukket opp hansken de siste 10–14 dagene, som gjorde at jeg fikk en følelse av at han skulle være med i troppen, sier Bohinen til VG.

– Jeg har visse forventninger til det å være proffspiller som han ikke helt har møtt. Da får det konsekvenser. Så har han muligheten nå til å spille seg inn i varmen igjen. Det er opp til ham, sier Bohinen.

AVGJØRELSEN: Rashad Muhammed (i midten av Sarpsborg-spillerne) jubler etter det avgjørende målet.

Mens Muhammed ikke hadde spilt på flere måneder, har Jonathan Lindseth vært den store formspilleren for Sarpsborg 08 den siste tiden. 25-åringen hadde den målgivende pasningen på Muhammeds mål, og scoret selv Sarpsborgs første mål ti minutter før slutt. Lindseth er nå oppe i seks mål på de fire siste kampene for Sarpsborg.

Ballen traff hånden på lagkameraten Magnar Ødegård i virvaret foran Vålerenga-målet, men dommer Tom Harald Hagen valgte å la spillet gå etter som ballen gikk fra Ødegårds hode og så i armen.

– Da sier reglene at det ikke er hands, sier Tor Ole Skullerud som ekspert på Discovery+.

Det kunne også dommerobservatør Rune Pedersen bekrefte til VG etter kampen.

– Jeg var ikke nervøs, for jeg visste at handsregelen er endret, sier Ødegaard til VG.

Før Lindseths utligning så det ut til at Vålerengas Vidar Örn Kjartansson (31) kunne bli matchvinner.

Islendingen scoret mot Sarpsborg torsdag kveld, men det er bare det fjerde målet for sesongen for mannen som i 2014 ble toppscorer i Norge med veldig sterke 25 fulltreffere.

– Det er forferdelig skuffende. Det er klart det er det. Vi gjør en veldig god bortekamp og har fullstendig kontroll. Vi spiller som vi skal, men så er det for svære feil ved begge målene, dessverre. Det er derfor vi er der vi er, og ikke gjør det bedre enn midt på tabellen, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery+.

Vålerenga feirer scoringen til Vidar Örn Kjartansson.

Publisert Publisert: 28. oktober 2021 21:56 Oppdatert: 28. oktober 2021 22:45