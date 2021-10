Red Bull slo tilbake – Verstappen starter foran Hamilton

Igjen skal de to beste i formel 1-VM starte side om side. Max Verstappen (24) slo Lewis Hamilton (36) med to tideler på lørdagens kvalifisering.

BEST I KVALIFISERINGEN: Max Verstappen foran lørdagens kvalifisering i Austin.

Det syvende gang i 2021 at disse to utgjør første rad i starten på en VM-runde i Formel 1.

– Det startet faktisk å regne litt på slutten! Men bilen er mye bedre nå - dere har gjort en fantastisk jobb, sier Verstappen på internkommunikasjonen til teamet sitt.

Mercedes er trukket fram som favoritt til søndagens USA Grand Prix, men Red Bull slo tilbake med nummer én og tre på kvalifiseringen. Sergio Pérez er i tredje beste startposisjon søndag. Han var bare 15 tusendeler dårligere enn Hamilton.

– Jeg tror denne karen er litt skuffet, sier Viaplay-kommentator Stein Pettersen på direkten - og snakker om Lewis Hamilton.

– Sorry, gutter, sier briten på internradioen til Mercedes-teamet.

– Jeg ga alt, men de gutta (Red Bull) var utrolig raske i dag, sier Hamilton i arenaintervjuet. Han er samtidig klar for at han går for seier søndag.

Max Verstappen leder VM med seks poengs forsprang til Lewis Hamilton foran løpet i Austin. VM-runden på Circuit of The Americas er den 17. av 22 i 2021. Nederlenderen har syv seirer mot britens fem.

Mange førere har straff som gjør at de skal starte bakerst: George Russell, Sebastian Vettel og Fernando Alonso. Valtteri Bottas har fem plassers straff på startplata.

Det var en het start på USA-helgen da Max Verstappen viste fingeren til Lewis Hamilton på fredagens trening.

Startrekkefølgen blir dermed når straffene er regnet inn:

1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Pérez, 4. Leclerc, 9. Bottas.