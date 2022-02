Slik lokket Bjørnebye den tidligere Premier League-stjernen til dansk fotball

Tidligere Arsenal-spiller Jack Wilshere (30) har signert for Aarhus GF. Bak det hele står Stig Inge Bjørnebye.

TIL DANSK FOTBALL: Jack Wilshere var av mange sett på som den neste store stjernen på den engelske fotballhimmelen. Skader gjorde at karrieren ikke ble like stor som mange hadde ventet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Overgangen ble bekreftet av den danske toppklubben på egne hjemmesider søndag, og slo samtidig ned som et lite sjokk i fotball-Europa.

Den engelske midtbanespilleren spilte for Arsenal mellom 2008 og 2018, før turen gikk videre til West Ham. I fjor spilte han for Championship-klubben Bournemouth.

Tidligere landslagsspiller og sportssjef i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, er nå sportsjef i Aarhus. Han forteller til VG at signeringen av stjernen kom i stand via et bredt kontaktnett.

Den tidligere Liverpool-backen forteller at Wilshere lot seg trigge av prosjektet de har på gang i klubben.

– Vi har noen spesielle kontakter som gjorde oss oppmerksomme på at dette kunne være mulig. Vi har jobbet med det de siste dagene og har hatt en god dialog. Jack vil spille fotball og han er sulten og frisk, sier Bjørnebye til VG.

Han fortsetter:

– Det var viktig for oss å vite hva han var på utkikk etter. Vi kunne presentere et prosjekt som han likte. Vi har mange unggutter og mye spennende på gang. Dette var noe Jack ville være med å bygge opp. Omstendighetene gjorde at vi fant en løsning.

STÅR BAK SIGNERINGEN: Stig Inge Bjørnebye forteller at Wilshere ble trigget av prosjektet i klubben. Her fra tiden i Rosenborg.

Wilshere har trent fast med Arsenals A-lag de siste månedene og er sånn sett mer enn kampklar, understreker Bjørnebye.

– Vi har intensjoner om at dette skal bli et lengre samarbeid. Vi er opptatt av at vi får inn kvalitet, men også referanser i treningshverdagen. Han kommer inn med noe helt eget. Mannen har spilt mellom 30 og 40 landskamper for England. Nå ville han komme i gang igjen med fotballen.

Et stort spørsmål er naturligvis hvordan den danske klubben har løst den økonomiske biten av avtalen med en stor stjerne som Wilshere.

Der er Bjørnebye klokkeklar:

– Det har vi løst. Det er ikke pengene som er ambisjonene til Jack. Vi betaler selvsagt ikke Premier League-lønninger, men har lagt grunnlag som gjorde at vi kunne få dette i havn, sier Stig Inge Bjørnebye.