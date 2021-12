Bolsjunov-kritikk i Russland: – Han gjemmer seg

Alle har sett at Aleksandr Bolsjunov (24) foreløpig ikke har vært i nærheten av å holde følge med nordmennene. Selv sier han minst mulig – mens kritikken hagler mot ski-kjempen.

TRØBLER: Aleksandr Bolsjunov i aksjon på lørdagens prolog, der han bare ble nummer 31 og altså ble utslått.

– Nå er det utallige mennesker som kritiserer Bolsjunov. De er dumme og onde. Du kan ikke klandre «Sasja». Jeg støtter ham. Nei, det gikk ikke som det skulle, men det er mer enn en måned til OL, sier den tidligere skistjernen Anfisa Reztsova til championat.ru. Og legger til at hun mener Bolsjunov er en «kriger».

Håpet om at Bolsjunov var tilbake for fullt, forsvant i Dresden, der han ikke kom videre fra prologen på sprinten. Riktignok gjorde han en brukbar figur i teamsprinten (sammen med Gleb Retivykh), selv om to norske lag slo Russland og de presumptivt beste norske ikke var med.

Det er godt kjent at Aleksandr Bolsjunov har hatt mye trøbbel med kroppen i sesongforberedelsene, og har blant annet hatt to inngrep i kjeven. Men selv har han sagt lite eller ingenting.

Han har som regel løpt forbi mikrofonene til rettighetshaver MatchTV uten å uttale seg - men etter teamsprinten i Dresden unnskyldte han sprint-fadesen med at han ikke hadde fått noen treningsøkt før start, hvor han blant annet hadde ønsket å kjenne på farten på den raske snøen i Dresden. Han kom rett fra høyden og til Dresden.

– Om jeg skal gå hele Tour de Ski? Jeg vet ikke hva jeg kan forvente av meg selv, for tilstanden er fortsatt uforståelig. Nå skal vi bruke den siste uken på trening, vi får se hvordan det blir, sa han til MatchTV.

– Jeg er glad for at Bolsjunov ikke falt ut av tetkampen (i kampen med de to norske lagene), og at han viser fremgang. Det var derfor vi kom hit til Dresden. Dette er viktig psykologisk for Aleksandr, sier trener Jurij Borodavko til Sport Ekspress.

– Bekymret

Blant de mange kritikerne den siste uken, er TV-profilen Dmitrij Guberniev, som kommenterer både skiskyting og langrenn.

– Jeg er bekymret for både den psykologiske og den fysiske tilstanden til Aleksandr. Han må lære seg å ta et slag. Hvis noe ikke fungerer, trenger du ikke hoppe over gjerdet og stikke av fra alle. I skiskyting går utøvere rett til intervjuer med oss etter løpene. De kommer og deler følelser og opplevelser med oss. Folk føler ansvar overfor landet, overfor fansen, sier Guberniev til Sport Ekspress.

– Folk bekymrer seg, stiller spørsmål, og han gjemmer seg. Du kan ikke gjøre det, anstendige mennesker vil vite hva som er årsaken til problemene. Dette er normalt i det 21. århundre, mener TV-profilen.

Den tidligere toppløperen Aleksandr Legkov mener det er for tidlig å trekke konklusjoner:

– Sasja mangler konkurransetrening. Det er fortsatt mange løp, og jeg tror alt blir bra til OL, sier Legkov til Sport Ekspress.

Kritiserte avgjørelse

Før Davos hadde Bolsjunov vært syk, men stilte til start der - tross trener Borodavkos råd om å stå over. Også sjefen over alle sjefer i russisk langrenn, Jelena Välbe, kritiserte avgjørelsen. Hun mener det var en feil avgjørelse at han startet rennet.

– Jeg ble fortalt at alt var normalt med ham, men løpet viste at det ikke var veldig normalt. Jeg tror Bolsjunov vil vokse over tid. Nå tar han mange avgjørelser uten å tenke på grunn av at han er ung og har lyst til å gå løp, sier hun til MatchTV.

Välbe sa den gang at de var usikre på om problemene skyldtes allergi eller et virus. Ingen av de russiske lederne forklarte dette nærmere i Dresden i helgen.