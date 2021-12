Weng slår tilbake: – Typisk media

OBERSTDORF (VG) «Krisedag», «fiasko» og «gedigen nedtur» var blant konklusjonene i pressen om de norske skijentenes innsats i Tour de Ski. Heidi Weng (30) kaller media for «artige».

HVEM SKJULER SEG BAK MASKEN? Heidi Weng – på plass i Oberstdorf for nye etapper i Tour de Ski.

– Det er typisk media. Når man bare er norske i toppen, er det et problem. Mens når det er mindre gode dager, er det også et problem, sier Weng etter treningsøkt på bløt snø i mildværet i Oberstdorf.

Dagen før ble Anne Kjersti Kalvå beste norske på 10-kilometeren i Lenzerheide med en 10. plass. Weng ble selv nummer 13.

«Norsk krisedag» var tittelen i VG, «Norsk fiasko» lød det i TV 2, mens NRK kalte det «gedigen nedtur».

VG konfronterer Weng med kritikken.

– Media er litt artige på sin måte, og liker å lage overskrifter og styre. Dere blir vel aldri fornøyd, sier Weng.

Fakta Tour de Ski-programmet: Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2)

15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3)

15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3)

14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3)

15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3) Les mer

Helene Marie Fossesholm ble nummer 59 på 10-kilometeren og er enig i at det var fiasko for egen del. Men vil likevel nyansere dommen over lagvenninnene.

– Jeg tenker at det er en haug med utlendinger der ute som gjør akkurat samme harde jobben som oss for å nå sine mål. At de slår oss, er egentlig bare et godt tegn på at vi har god bredde med ulike nasjoner i idretten. Det er ikke veldig gøy for de hjemme å se på om det bare er nordmenn topp 5-10, sier Fossesholm.

– Dere skal få mene akkurat hva dere vil, men vi gjør vårt beste og mer får vi ikke gjort dessverre. Da må dere ta til takke med det dere får servert, sier Fossesholm videre.

Ola Vigen Hattestad, landslagstrener sammen med Ole Morten Iversen, mener Norge har vært godt vant med Therese Johaug, Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng de siste årene.

– Jeg synes det er nok negativitet i media. Men vi fra Norge er bortskjemte med at de navnene har levert fantastiske resultater i lang tid, svarer Hattestad på spørsmål om forventningene til skijentene er for høye.

Bjørgen går nå langløp, mens de fire andre er mellom 30 og 33 år. Hattestad er ikke bekymret for Norges fremtid på kvinnesiden etter at de nevnte legger opp.

– Det er klart at den generasjonen er jo helt enorme. Det er ikke sikkert vi får oppleve sånn på en stund, men jeg er sikker på at vi vil kjempe om seirer i fremtiden, sier Hattestad.

Etter to av seks etapper er Kerttu Niskanen leder av Tour de Ski. Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå er Norges beste på 7. og 8. plass, drøyt minuttet bak.

– For to år siden jobbet jeg i Slovenia. Der er det krise. Det er ikke krise i Norge. Det er mange juniorer som kommer, og jentene vi har på laget er i utvikling nå. Jeg er ikke bekymret, sier Hattestad.

Therese Johaug står over Tour de Ski for å være best mulig forberedt i jakten på hennes første individuelle OL-gull. OL i Beijing starter 4. februar.

Maiken Caspersen Falla har hatt trøbbel de siste sesongene og sto over Tour de Ski i siste liten. Østberg mister både touren og OL på grunn av manglende helseattest.