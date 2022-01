Hovland blir med i Netflix-serie

PGA-touren ønsker å gå i fotsporene til kjempesuksessen «Drive to Survive» med en dokumentarserie rundt livet på PGA-touren. Der har Viktor Hovland (24) som én av 23 spillere forpliktet seg til å være med.

BLIR TV-STJERNE: Viktor Hovland har blitt kjent i TV-ruten gjennom golfturneringer, og nå skal han også være med i en Netflix-serie.

Det skriver PGA-touren i en pressemelding onsdag.

«Drive to Survive»-serien har skapt en enorm interesse for Formel 1, og nå får skaperne av serien også tilgang til hva som skjer inne på PGA-touren og til alle de største individuelle turneringene i golfsporten.

Totalt 23 spillere har allerede bekreftet at de vil være med serien, skriver PGA-touren i pressemeldingen. Der kommer det frem at Viktor Hovland, som for øyeblikket er rangert som nummer seks i verden, vil være med.

Hovland står allerede med tre seirer på PGA-touren, og han avsluttet også fjoråret med å vinne Tiger Woods-turneringen Hero World Challenge.

Det var Eurosport som omtalte saken først i Norge. De spurte også Hovland om en deltagelse i Netflix-serien da ryktene om serien kom i fjor høst.

– Det er mulig. Jeg er ikke så veldig fan av å ha et kamerateam på slep hele tiden, men vi får se, sa Hovland den gang.

Nå er det klart at han skal være med i serien. I tillegg til Hovland, skal Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, MiTo Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas og Bubba Watson delta i dokumentarserien, samt Keita Nakajima, som er rangert som verdens beste amatør.

– Denne dokumentarserien vil gi fans et autentisk syn inn i utøvernes ekte liv, og hva det vil si å vinne og tape gjennom en sesong på Touren, sier Rick Andersen, PGA Tourens mediesjef i pressemeldingen.

Visepresident i Netflix’ dokumentaravdeling, Brandon Riegg, gleder seg til å kunne vise frem det indre livet på PGA-touren.

– Selv ikke de mest ihuggede golf-tilhengerne har sett sporten på denne måten, sier han.