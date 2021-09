Glimt mistet tabelltoppen etter Svendsens drømmetreff

(Bodø/Glimt – Odd 1–1) Bodø/Glimt vant alle 15 hjemmekampene i Eliteserien forrige sesong. Søndag ble det sesongens fjerde poengtap på Aspmyra på ti kamper.

Med tre seirer på rad – mens Molde i samme tidsrom hadde tapt to kamper på rad – toppet Bodø/Glimt Eliteserien før helgens runde.

Søndag gjorde Molde jobben hjemme mot Mjøndalen, mens Bodø/Glimt måtte nøye seg med uavgjort hjemme mot Odd.

– Dette er noe av det svakeste jeg har sett av Bodø/Glimt denne sesongen, sier Petter Bø Tosterud på Fotball Direkte etter kampslutt.

– Vi visste at vi møtte et ultradefensivt lag, og de scorer dessverre på det ene langskuddet de har. Da er vi ikke dyktige nok til å bryte gjennom, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til Discovery+.

– De ligger med ti mann fra 20 meter og inn hele tiden. De stenger alt i det sentrale rommet. Jeg er jo ikke fornøyd med at vi ikke skaper mer, men det er ikke så enkelt heller, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+.

– Vi spiller ikke verdens fineste fotball, men vi kommer hit for å ta poeng. Det gjør vi med mentalitet og disiplin, sier Odds Flamur Kastrati til Discovery+.

På vei mot klubbens første gull i Eliteserien forrige sesong, var Aspmyra mer eller mindre et ugjennomtrengelig fort for Bodø/Glimt. Bodø-klubben vant samtlige hjemmekamper i Eliteserien, men i årets sesong har gultrøyene slitt mer. På ti kamper har det, etter søndagens uavgjort mot Odd, blitt seks seirer, tre uavgjort og ett tap.

TOK LEDELSEN: Ulrik Saltnes jubler etter kampens første scoring.

Bodø/Glimt styrte det meste hjemme mot Odd, men det var langt mellom de store sjansene på Aspmyra. Etter en drøy halvtime fikk de imidlertid uttelling for presset da Ulrik Saltnes steg til værs, slo Odd-keeper (og Eliteserie-debutant) Leopold Wahlstedt i lufta og headet inn kampens første scoring.

– Der er han helt ute, sier Discovery+’ fotballekspert Joacim Jonsson i Fotball Direkte. Petter Bø Tosterød bifaller og sier at målvakten timer det feil, men at det ikke er snakk om en keepertabbe.

SCORING: Sander Svendsen utlignet for Odd.

Glimt fikk imidlertid ikke være i ledelsen lenge. Etter 38 minutter ble et hjørnespark headet unna. 25 meter fra mål kom Sander Svendsen i god fart og klemte til. Skuddet gikk forbi en rekke spillere og suste ned i hjørnet.

– Vi møter et lavtliggende lag. Det er for mange som står og ser på at andre skal ordne det. Det blir for lite bevegelser samtidig, for lite råskap og for lite signalspillere både defensivt og offensivt til at det går fort nok i det vi skal gjøre, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen før den andre omgangen.

Glimts problemer fortsatte også i den andre omgangen. I en ganske sjansefattig omgang hadde begge lag et par sjanser, men det ble ingen scoringer de siste 45 minuttene og dermed ble det uavgjort i Bodø.

