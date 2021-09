Nykommeren overrasker Nossum: – Stum av beundring

LAVAZÈ (VG) Landslagstrener Eirik Myhr Nossum (35) er svært begeistret for det hans ferskeste elev Harald Østberg Amundsen (22) har vist i oppkjøringen.

YNGST I KLASSEN: Harald Østberg Amundsen er den yngste løperen på landslaget – med en viss margin. Her fra høydesamlingen i Lavazè.

– Jeg er stum av beundring over oppholdet han har gjort. Det er helt «outstanding», sier Nossum til VG mens han ser opp på Dolomittene i Italia, hvor skistjernene er på tre ukers høydesamling.

Amundsen fikk gjennombruddet sist sesong og ble tatt ut i VM-troppen. Der sikret han bronse på 15 kilometer i skøyting. Han ble også belønnet med plass på allround-landslaget som den klart yngste. Nest yngste mann på laget, Simen Hegstad Krüger (28), er seks år eldre.

– Det er overraskende det nivået Harald har hatt her oppe, den voksenheten han har i gjennomføringen av samlingen og hvor bra han har vært på hardøktene ... jeg tror ikke han helt fatter selv hvor høyt nivå han har vært på her, sier Nossum.

FØLGER MED: Eirik Myhr Nossum på sykkel følger løperne på rulleski.

– Tror du at han kommer til å ta like store steg i vinter som i fjor?

– Ja, det tror jeg. Samtidig som jeg er realist av natur og er opptatt av å gi Harald tid. Han har ikke noe press på seg om at han må levere enda bedre i år. Men jeg tror han ser på Tour de Ski som et mer realistisk mål enn OL i år, fordi det er litt feil stilarter i OL, sier Nossum.

Foreløpig har Amundsen vist seg best i skøyting. Kun åtte løpere får OL-plass og 15 kilometeren går i klassisk. Derfor må 22-åringen fra Asker virkelig overbevise for å bli sendt til Beijing.

– Jeg drømmer jo om OL, men realistisk sett blir veien til OL ganske tøff. Om ting klaffer er det mulig. Jeg må ta renn for renn, og prøve å få gått Tour de Ski. Leverer jeg der, kan det være en ledig plass, sier Amundsen til VG.

Han føler ikke på ekstra press etter rosen fra Nossum.

– Jeg skal klare å leve godt med de ordene, men jeg vet det er mange gode løpere i Norge utenfor landslag og plutselig klaffer det for de på rekruttlandslaget. I fjor klaffet det best for meg av den gjengen, men det kan snu. Samtidig har jeg veldig stor tro på at jeg kan utvikle meg mer, sier Amundsen.

Ambisjonen er å fortsette den strålende utviklingen fra sist vinter.

– Jeg har en stor jobb å gjøre i klassisk og har lyst til å gå mer sprint. Det er mye jeg vil forbedre, og da kan jeg bli en drastisk bedre skiløper. Jeg er spent på hva vinteren bringer, sier 1998-modellen.

PS! Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes (begge 25) på sprintlandslaget er født to år før Amundsen.