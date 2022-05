Leclerc krasjet Laudas legendariske Ferrari: – Jeg mistet bremsene

Charles Leclerc (24) krasjet Niki Laudas historiske Ferrari, verdsatt til flere titalls millioner kroner.

LEGENDARISK BIL: Niki Lauda under Monaco Grand Prix 1975. 47 år senere krasjet Charles Leclerc bilen på den samme banen.

– Når du tror du har hatt all verdens uflaks i Monaco – og så glipper bremsene i Rascasse med en av Ferraris mest ikoniske historiske Formel 1-biler, skriver Leclerc på Twitter.

På den tredje runden av Grand Prix de Monaco Historique søndag snurret Leclerc i Rascasse-kurven med en Ferrari 312T, og skled inn i autovernet og skadet deler av bilen.

Leclerc kjørte videre etter kort tid, men med røyk som strømmet fra baksiden av bilen oppover hovedstrekningen.

24-åringen var tydelig frustrert i en samtale mellom han og to inspektører:

– Jeg mistet bremsene. Jeg mistet bremsene! Jeg bremset, pedalen var hard, og den gikk ned til gulvet. Jeg var heldig at det skjedde der, for hvis det hadde skjedd et annet sted, hadde det ikke vært bra ... Problemet er at jeg ble redd. Jeg kom helt normalt inn til hjørnet.

På spørsmål fra Autosport om opplevelsen av å kjøre den historiske bilen, svarte Leclerc entusiastisk.

– Det var veldig spesielt. Bilene var veldig forskjellige da. Så fort jeg satte meg inn i bilen, skjønte jeg at sikkerheten vi har nå er helt utrolig. For å presse så mye med de bilene med så lite sikkerhet, må du være ganske mentalt sterk, sier monegaskeren og fortsetter:

– Bilen var fin og veldig leken, så den var kul. Men dekkene var de samme som hadde stått på bilen i museet, i jeg vet ikke hvor mange år, så det var som tre.

LEGENDE: Niki Lauda (til høyre) er en ekte legende i formel-1-sporten. Her avbildet i 1998 da han ga noen råd til Michael Schumacher (til venstre).

Lauda vant sin første (av totalt tre) VM-tittel i 1975-bilen, som er estimert til å være verdt mellom seks og åtte millioner amerikanske dollar, tilsvarende et sted mellom 58,5 og 78 millioner norske kroner, ifølge Bild.

Og det er ikke første gang Leclerc har hatt uflaks i Monaco. På tre forsøk av Monaco Grand Prix har han ennå ikke fullført et race. I fjor sikret han seg pole position, men kunne ikke starte på grunn av skader på bilen.

Lauda gikk bort i mai 2019 som 70-åring. Østerrikeren gjennomgikk en dobbel lungetransplantasjon i 2018, etter å ha blitt innlagt på sykehus med alvorlig lungebetennelse.