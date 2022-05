Alonso langer ut mot dommerne: – Inkompetente

Fernando Alonso (40) retter kraftig skyts mot Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) og deres løpsdirektør, som han anklager for inkompetanse.

KRITISK: Fernando Alonso er lite imponert over kvaliteten på dømmingen denne sesongen.

Uttalelsene kommer i forkant av søndagens løp på Alonsos «hjemmebane» i Barcelona.

Under forrige løp i Miami mener spanjolen at han ble offer for flere urettferdige avgjørelser. 40-åringen fikk en straff på fem sekunder for et sammenstøt med Pierre Gasly og en ny straff for å ha kuttet en sving.

– Jeg mener det var veldig urettferdig og ren inkompetanse fra dommerne, tordner Alonso, ifølge AFP.

Han peker på løpsdirektør Niels Wittich, som ifølge Alpine-føreren mangler erfaring. Wittich har sammen med Eduardo Freitas overtatt jobben som løpsdirektør etter Michael Masi.

Fakta Topp fem i sammendraget 1. Charles Leclerc, Ferrari - 104 poeng

2. Max Verstappen, Red Bull - 85

3. Sergio Perez, Red Bull - 66

4. George Russel, Mercedes - 59

5. Carlos Sainz, Ferrari - 53 ... 16. Fernando Alonso - 2 Les mer

Masi ble fjernet fra rollen etter en kontroversiell håndtering av finaleløpet i Abu Dhabi forrige sesong, der Max Verstappen sikret VM-seieren på høydramatisk vis foran Lewis Hamilton.

Ifølge Alonso er ikke erstatteren noe bedre. Han mener flere bekymringsmeldinger fra førere om sikkerheten på banen i Miami ble ignorert.

– Man behøver litt kunnskap om motorsport før man blir løpsdirektør eller blir satt til å overvåke et løp. Den kunnskapen er ikke på plass for øyeblikket, lyder det syrlig fra Alonso.

Av dagens Formel 1-førere er det bare Lewis Hamilton og Sebastian Vettel som kan vise til flere seire enn Fernando Alonso. Han har også vunnet VM to ganger.

Wittich, som tidligere har jobbet som løpsdirektør i Tyskland, har hatt ansvaret for sesongens så langt, men i Barcelona, hvor helgens løp arrangeres, tar Freitas over. Alonso tror på forbedring.

– Han har mer erfaring, uttaler han før løpet på hjemmebane.

Fredag ble det kjørt trening på Formel 1-banen i Barcelona. Ferraris Charles Leclerc var raskest. Alonso ble nummer fem og seks på de to treningene.

Lørdag er det kvalifisering, før selve løpet kjøres i gang søndag. Leclerc leder i VM-sammendraget, 19 poeng foran Verstappen.