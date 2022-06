Birgit Skarstein raskere enn noen gang: – Det er fett

Etter en oppkjøring med influensa og helvetesild fikk Birgit Skarstein en knallstart på sesongen. Hun satte ny verdens beste tid med over seks sekunder i testløpet før søndagens verdenscupløp i Poznan.

LYKKELIG START: Birgit Skarstein etter rekordløpet med sportssjef Daniel Berge (til venstre), landslagstrener Mark Emke og assisterende trener Johan Lidberg.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det er fett, sier Skarstein til VG.

Hun rodde på 9.56,54 foran Paralympics i fjor. På den den raske banen i Polen var både vindforholdene og løpet optimalt. Hun senket «World Best Time» til 9,50,39.

– Dette er kjempelettende, sier hun etter sykdomsperioden. Skarstein konkurrerte i mars på ski i Paralympics i Beijing.

– Jeg har vært litt nervøs for jeg skulle tape meg som roer på å være i et så strengt skiopplegg i vinter, sier hun. Skarstein rodde i verdensrekordfart på trening rett etter Paralympics, men har hatt to perioder med sykdomsproblemer etter den tid.

Hun ringte umiddelbart til Olympiatoppens ekspert på GPS-teknologi, Fredrik Mentzoni, etter rekordløpet. Før sesongdebuten hadde de lagt en nøyaktig plan.

– Det var full klaff, sier Birgit Skarstein.

– Det er fantastisk at jeg har en egen analyseansvarlig, sier hun og forklarer at samarbeidet med Mentzoni gjør at hun kan finjustere fysikk, teknikk og taktikk gjennom de forskjellige fasene av løpet.

STERK START: Birgit Skarstein rodde fortere enn noen gang i Polen.

– Vi jobber veldig målrettet, detaljert og vitenskapsbasert, mener hun.

– Det er veldig motiverende. Gang på gang slår analysene til, legger hun til.

Siden pararoerne økte distansen fra 1500 til 2000 meter i 2017 har Skarstein vunnet alle konkurranser. Hun mener at fokuset på egen prestasjon er svært viktig.

– Det er enormt utviklende. For jeg konkurrerer hele tiden mot å optimalisere mitt eget løp, sier hun.

– Hvis du får tynet det meste ut av egen kropp så holder det til det holder til. Forhåpentligvis holder det til gull. Vi har et prestasjonsfokus. Så kommer resultatene som en konsekvens av det, sier Skarstein som har vunnet både Paralympics og fire VM-gull.

Sesongens store mål for Birgit Skarstein er EM i august og VM i september. Før mesterskapene skal hun ut i en konkurranse på banen som skal benyttes i OL og PL i Paris om to år. Der stiller også Moran Samuel. Sølvvinneren fra Tokyo sist sommer er ikke med i Poznan.

I fredagens testløpet var Anna Sjeremet fra Ukraina 14 sekunder bak Skarstein.

Søndag handler det om verdenscup.

– Jeg gleder meg. Dette var lettende og deilig.

I ni år har hun hatt Johan Flodin som trener. Nå har nederlenderen Mark Emke tatt over.

– Vi har hatt stor suksess med opplegget til Johan. Nå trener vi annerledes og det kjennes på kroppen. Vi går inn i konkurransene med et annet oppsett på treningen, sier hun.

– Det fungerer for deg?

– Ja, jeg tror Mark var omtrent like lettet som meg, svarer Skarstein med en stor latter.

