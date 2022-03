Knust Jorginho: – Vil tenke på det resten av livet

(Italia – Nord-Makedonia 0–1) Midtbanestjernen Jorginho (30) tok på seg mye av skylden for at fotball-VM går uten Italia for andre gang på rad.

UTRØSTELIG: Italia-kaptein Giorgio Chiellini skuet bort på en meget skuffet Jorginho (t.h.) etter sluttsignalet i VM-playoffen.

De regjerende europamesterne var store favoritter hjemme mot Nord-Makedonia i playoff-semifinalen, men etter at langskuddet til Aleksandar Trajkovski fant veien til mål på overtid var VM-drømmen over for Italia. Nord-Makedonia møter Portugal kommende tirsdag, vinneren der får en plass i Qatar-VM.

Det var Italias første tap på hjemmebane noensinne i en VM-kvalifiseringskamp, og etter sluttsignalet var spillerne langt nede.

– Det er vanskelig å forklare, vanskelig å finne svar. Det gjør vondt. Vi skapte mye, dominerte kampen, men vi klarte ikke å avslutte. Det er realiteten, sier Jorginho til den italienske sportsavisen Gazzetta.

Jorginho hadde i utgangspunktet et strålende 2021 på fotballbanen, der han både vant EM med Italia og Champions League med Chelsea.

Han ble av mange pekt på som en av verdens beste fotballspillere, og endte på tredjeplass i Ballon d’Or-kåringen for 2021.

Men noe som trakk ned var høstens nøkkelkamper mot Sveits i VM-kvalifiseringen. Der bommet midtbanespilleren på straffespark i begge kampene, og det var noe som gjorde torsdagens nederlag enda tyngre for 30-åringen.

Først ble straffesparket hans reddet av Sveits-keeper Yann Sommer i oppgjøret som endte 0–0 i september, før han igjen stilte seg opp ved ellevemeteren da det sto 1–1 i siste minutt da lagene møttes i november.

– Det gjør vondt når jeg tenker på de to straffebommene. Jeg tenker fortsatt på det, og vil tenke på det resten av livet dessverre. Å ikke hjelpe laget ditt to ganger er tungt, sier Jorginho.

Sveits som kunne juble for gruppeseier og direkteplass i VM – to poeng foran Italia.

LANGT OVER: Jorginhos straffebom i siste minutt gjorde at det endte 1–1 mot Sveits i november.

Nå må italienerne belage seg på å se vinterens mesterskap i Qatar fra sidelinjen, men Chiellini håper at dette ikke var slutten for landslagssjef Roberto Mancini.

– Vi må begynne på nytt. Et stort tomrom vil forbli. Jeg håper at vi i fremtiden kan starte på nytt med det som skjedde med seieren i EM. Vi håper fortsatt at Mancini er avgjørende for dette landslaget, sier den italienske kapteinen Giorgio Chiellini.

– Vi har gått fra den største gleden for noen måneder siden med seieren i EM til i dag, men jeg alltid stolt av lagkameratene mine. Alle vet at de ga alt, men i kveld var ikke det nok, sier Italia- og PSG-midtbanespiller Marco Verratti til Gazzetta.

Fakta VM-kvalifisering torsdag: Gruppe A: Wales – Østerrike 2–1 (i Cardiff). Utsatt til juni: Skottland – Ukraina. Vinnerne spiller finale om én VM-plass Gruppe B: Sverige – Tsjekkia 1–0 (i Solna). Polen walkover til finale (Russland utestengt). Polen møter Sverige i finale om én VM-plass. Gruppe C: Italia – Nord-Makedonia 0–1 (i Palermo), Portugal – Tyrkia 3–1 (i Porto). Portugal møter Nord-Makedonia i finale om én VM-plass tirsdag. Les mer