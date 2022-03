Berges utvikling overrasker: – Det er en forvandling

Sander Berge (24) stråler i en ny rolle på klubblaget. På landslaget bekler Martin Ødegaard (23) samme posisjon og Ståle Solbakken søker nå etter hvor han kan dra best nytte av Sheffield United-spilleren.

ENDELIG TILBAKE: Etter nesten 1,5 år på sidelinjen, er Sander Berge tilbake på landslaget. Her sammen med sin gode venn og lagkamerat, Martin Ødegaard.

– Det er en forvandling, sier Sander Berge om sin egen utvikling som fotballspiller.

Både i Vålerenga og i belgiske Genk ble nordmannen brukt dypt på midtbanen, men i Sheffield United har 24-åringen blitt en viktig offensiv brikke.

Nå befinner han seg sjelden i midten, men ut mot høyre, høyere opp i banen.

«Oi, han kan gjøre det også?», forteller Berge om reaksjonen fra folk, som har vært vitne til hans «forvandling».

– Hvis du ikke klarer mer enn å drible en spiller, blir det tynt. Jeg har begynt å slå flere innlegg, være mer direkte, være mer i boksen og være der det skjer. Det spiller en massiv rolle når du er i en rolle hvor du skal produsere målpoeng, forteller den fysisk robuste, 1,95 meter høye midtbanespilleren.

På de fire siste kampene for klubblaget har Berge scoret tre mål, samt ett som ble annullert for offside. Han har overrasket både trenere og medspillere med en kombinasjon av kraft og finesse. Lagkamerat Rhian Brewster omtalte Berge enkelt og greit for «Rolls Royce» i fjor.

Kilde: sofascore.com

Tall fra denne sesongen viser at Berge trives best som høyre indreløper. Det er den samme posisjonen som Martin Ødegaard har blomstret i under Mikel Arteta i Arsenal.

– Han har vært eksepsjonell, sier Berge om kompisen.

Han mener ikke at han og Ødegaard nødvendigvis konkurrerer om spilletid med flagget på brystet.

– Jeg mener at jeg kan gjøre en jobb overalt på midtbanen og bekle flere roller, sier han, som også blir trukket frem som et alternativ på midtstopperplass av VGs kommentator Knut Espen Svegaarden.

– Han er en høyrevridd spiller. Han har nesten spilt lenger ute til høyre enn indreløper i Sheffield United. Der får han brukt drivet sitt og innleggsfoten. Han kan føre ballen over store distanser i fart, vurderer landslagssjef Ståle Solbakken om Berges kvaliteter.

Han snakker samtidig om Berges kvaliteter dypt på midtbanen. Solbakken er usikker på hvor spilleren passer best i hans lag og ser frem til å se ham mer på trening denne uken.

Under denne landslagssamlingen spiller Norge mot Slovakia og Armenia. Det kan bli Berges første landskamper siden oktober 2020 og de første under Solbakken.

For askergutten har vært svært uheldig med skader og sykdom de siste årene. Først satte en avrevet sene og påfølgende operasjon ham ute i flere måneder. Så, etter en lang sommer med opptrening, pådro Berge seg corona under en landslagssamling.

– Jeg lå 14–15 dager hjemme uten å røre på meg, så var det rett tilbake i kamp. Da var ikke kroppen helt klar. Jeg hadde litt problemer etter det. Det har ikke vært noe stort, det har bare tatt litt tid å bygge opp maskineriet, forteller han.

Nå er han endelig en dominant spiller igjen og jakter opprykk til Premier League med Championship-klubben. Sheffield United ligger for øyeblikket på playoff-plass til Premier League.

Nordmannen har ingen planer om å bli værende på nivå to.

– Det var ikke det jeg ville da jeg kom til Sheffield. Da ville jeg utvikle meg på det høyeste klubbnivået i verden og ta det neste steget, sier den ambisiøse 24-åringen, som var linket til flere av Europas storklubber før han ble skadet og klubben rykket ned.

Heller ikke Solbakken tror Berge blir lenge i Sheffield United – i hvert fall ikke i Championship.

– Jeg tror både han og Sheffield United er enige om at han ikke skal være der på lang sikt, mener treneren.