Lægreid sprakk på siste skyting: - Unner Lesser seieren

HOLMENKOLLEN (VG) Sturla Holm Lægreid (25) vant sprinten overlegent fredag, men han greide ikke følge opp triumfen i solfylte Holmenkollen lørdag. Det som lenge så ut som en parademarsj endte i en sprekk på siste stående skyting.

PÅ PODIET: Sturla Holm Lægreid (t.v.) gir vinneren Erik Lesser en klem etter tyskerens triumf i hans nest siste verdenscuprenn. Til høyre Quentin Fillon Maillet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Erik Lesser (33) vant karrierens tredje verdenscuprenn med hele tyve av tyve treff i hans nest siste skiskytterrenn. I morgen legger han opp.

Tyskeren vant foran verdenscupvinner Quentin Fillon Maillet som ble for sterk for Sturla Holm Lægreid på sisterunden av jaktstarten.

– Jeg ble revet med av Kollen-atmosfæren. Jeg tenkte selv at jeg skulle gjøre som normalt, men underbevisstheten slo til og ville skyte raskere. Da sitter ikke timingen helt perfekt, sier Holm Lægreid om de to bommene på siste skyting som kostet ham seieren.

– Når du står der og skyter om sin andre Kollen-triumf av to mulige, så smaker en tredjeplass litt surere. Hvis det var en som skulle ta seieren når ikke jeg gjorde det, så er jeg veldig glad for at det var Erik Lesser. Jeg unner ham den, sier Holm Lægreid til VG.

Etter at Lesser varslet at han gir seg som skiskytter etter 12 år i verdenscupen, har 33-åringen hatt en 2. plass, en 7. plass, to 5. plasser og seieren i dag.

— Jeg spurte «er du ikke sikker på at du skal ta ett år til», men han var klar på at nok er nok. Jeg så kona og barna var her, og han kjenner sikkert på at han har lyst til å være mer med dem. Jeg tipper at det har motivert han ekstra de siste rundene, sier Holm Lægreid.

Den norske 25-åringen gikk ut på jaktstarten 22 sekunder foran verdenscupvinner Quentin Fillon Maillet og Sebastian Samuelsson. Han ledet løpet helt til siste skyting.

Da traff Lesser på alt og tok teten. Det holdt til seier.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nest beste nordmann på en femteplass med to bom.

Sivert Bakken og Aleksander Fjeld Andersen ble henholdsvis nummer syv og åtte, og det endte med fire nordmenn blant de åtte beste foran et fullsatt Holmenkollen.

Med tredjeplassen lørdag hopper Lægreid opp til en tredjeplass i verdenscupsammendraget. Han er kun fem poeng bak Samuelsson.

Pallplassene i verdenscupen sammenlagt skal avgjøres på jaktstarten klokken 15 søndag.

Fakta Verdenscupen sammenlagt (med to renn strøket)

1. Quentin Fillon Maillet 978 poeng

2. Sebastian Samuelsson 687

3. Sturla Holm Lægreid 682

4. Vetle Sjåstad Christiansen 670. Les mer