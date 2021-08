Fra ballgutt til målscorer: Midtstopperen Trevoh Chalobah (22) med perle i Premier League-debuten

(Chelsea – Crystal Palace 3–0) Få kjente til Trevoh Chalobah (22) da han storspilte i Chelsea-debuten mot Villarreal. Mot Crystal Palace fikk han igjen sjansen, og takket for tilliten med scoring.

Og målet kom ikke på en dødball eller noe sånn som midtstoppere ofte(re) scorer på.

Nei, han så sitt snitt til å løsne skudd fra 25 meters hold og måkte ballen i mål via stolpen.

Da ballen gikk i mål falt han ned på sine knær, nærmest i sjokk, mens lagkameratene strømmet til og omringet han. Det har vært litt av en reise for den Sierra Leone-fødte 22-åringen, som har vært i Chelsea siden han var ni år gammel.

– Det er en drøm for en gutt som meg å være her og spille for klubben min. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre da ballen gikk i mål, sier Chalobah ifølge BBC.

Chalobah ble kåret til banens beste.

For bare to dager publiserte han denne tweeten fra da han var ballgutt på Stamford Bridge i en kamp der Chelsea møtte Barcelona.

Chelsea har ifølge rapportene vært på jakt etter en midtstopper denne sommeren. Det spørs om de trenger å se så langt etter en ny forsvarer.

– Han har kjempet seg inn i planene våre. Vi har fortsatt noen dager på å avgjøre fremtiden hans, men akkurat nå viser han verdien sin, sa Thomas Tuchel om Chalobah til Chelseas hjemmeside fredag.

Chalobahs prestasjon mot Crystal Palace svekket nok ikke verdien hans. Bunnsolid i forsvar, flere gode involveringer med ball og én scoring gjorde at han fikk en ordentlig god klem fra Tuchel og lagkameratene etter kampen.

– Fantastisk. Han fortjener all rosen han får. Det er en perfekt dag for ham, sier Thomas Tuchel etter kampen.

– Det er en posisjon Chalobah kan gjøre til sin egen i Chelsea. De har noen spillere i forsvar som nærmer seg slutten av karrieren. Og det målet ... For et treff! Han kommer ikke til å score mange av de i sin karriere, sier Michael Owen ifølge Premier Leagues hjemmeside.

Før midtstopperens scoring hadde Marcos Alonso og Christian Pulisic allerede gitt Chelsea en komfortabel ledelse. Alonsos scoring kom etter et vakkert frispark, mens Pulisic satte ballen i mål etter en retur.

Patrick Vieira, Arsenal-legenden som aldri hadde tapt en kamp mot Chelsea, fikk det tøft på Stamford Bridge lørdag ettermiddag i sin første kamp som manager i Premier League. Hans Crystal Palace var tannløse mot den regjerende Champions League-vinneren, og kampen var så godt som avgjort lenge før Chalobahs suser.

– Vi fortjente seieren. Laget gjorde det bra og overkom utmattelsen, sier Tuchel, vel vitende om at laget spilte 120 minutter mot Villarreal for tre dager siden.

DRØMMEDEBUT: Trevoh Chalobah vartet opp med en suser i debuten.

Vardy ulte og Watford imponerte

Flere andre kamper ble sparket i gang klokken 16.00, og i Leicester viste veteranen Jamie Vardy at alder bare er et tall. 35-åringen ble matchvinner for Leicester i kampen mot Wolverhampton, og feiret med å ule som en ulv mot ulvene.

Nykommer Watford imponerte hjemme mot Aston Villa i deres Premier League-retur: Emmanuel Dennis debuterte med å sende «The Hornets» i føringen mot Aston Villa som tok fatt på livet uten Jack Grealish lørdag ettermiddag.

Ismaïla Sarr doblet ledelsen før Cucho Hernández sørget for 3–0 til Watford: John McGinn reduserte for klubben fra Birmingham og dypt inne i overtiden scoret Danny Ings sitt første mål for klubben, og kampen endte med 3–2-seier for Watford.

ULTE: Jamie Vardy etter sin scoring mot Wolves.

På Merseyside viste Adam Armstrong at det kanskje finnes et liv etter Danny Ings da han scoret i sin Southampton-debut mot Everton, men gleden ble kortvarig for «The Saints».

Scoringer fra Richarlison, Abdoulaye Doucouré og Dominic Calvert-Lewin sørget for en god start på livet som Everton-manager for Rafa Benitez.

I Burnley sørget James Tarkowski for Burnley-jubel etter ett minutt og 43 sekunder, men Graham Potters Brighton snudde kampen og vant 2–1 takket være Neal Maupay og Alexis Macallister.

Tidligere lørdag pangåpnet Manchester United sesongen med en imponerende 5–1-seier over Leeds United.

Klokken 18.30 skal Liverpool starte sesongen borte mot Norwich City. Den kampen kan du følge i VG Live.

