Klar melding fra Hockey-Thoresen (37): – Spiller VM neste år

JORDAL AMFI (VG) Patrick Thoresen (37) har spilt 11 VM-turneringer siden debuten for 17 år siden. Han gjør det klart at han vil spille sin 12. i Tampere i mai neste år – uavhengig av om ishockeylandslaget neste uke kvalifiserer seg til Beijing-OL.

NØKKELSPILLER: Patrick Thoresen (37) kan lede Norge til sitt fjerde OL på rad i kvalifiseringen i Oslo 26. til 29. august. Bildet er tatt under en trening i Jordal Amfi 10 dager før første kamp mot Sør-Korea.

– Jeg er litt sugen på å avslutte med et VM til. Det har jeg på en måte bestemt meg for. Uavhengig av hvordan dette går, kommer jeg til å spille VM. Det er planen for sesongen, svarer Storhamar-kapteinen på spørsmål om dette er siste natt med gjengen.

«Dette» er Norges OL-kvalifisering i Jordal Amfi 26. til 29. august. Patrick Thoresen og ishockeylandslaget møter Sør-Korea (torsdag), Slovenia (fredag) og Danmark (søndag), og må vinne det for være en av 12 nasjonslag i ishockeyturnering i Beijing-OL i februar neste år.

Det vil eventuelt bli Patrick Thoresens fjerde OL siden Vancouver 2010.

Da hadde han allerede spilt fem VM-turneringer. Det kunne ha vært seks. Men tobarnsfaren spilte NHL-sluttspill for Philadelphia Flyers da Norge første gang gikk til kvartfinalen i VM i kanadiske Halifax i 2008.

Fakta Norge VM-åpner mot vertsnasjonen i Tampere: Finland er arrangør av VM 2022 – 13. til 29. mai. Norge er plassert i gruppe (to grupper av åtte lag) med vertsnasjonen, Storbritannia, Latvia, Hviterussland, Tsjekkia, Sverige og USA. Norge spiller åpningskampen mot Finland i den nye og gedigne arenaen Tampere Deck Arena i Tampere 13. mai. Deretter: Storbritannia 15. mai, Latvia 16. mai, Hviterussland 18. mai, Tsjekkia 21. mai, Sverige 22. mai, USA 24. mai. De fire beste fra hver gruppe går til kvartfinale. Den andre gruppen bestående av Russlands olympiske komité (ROC), regjerende mester Canada, Danmark, Tyskland, Slovakia, Sveits, Kasakhstan og Italia, spiller i Helsinki. Norges ishockeylandslag har unngått å rykke ned fra A-VM siden det var tilbake i øverste sjikt i 2006-VM i Riga. Les mer

Patrick Thoresen, som etter 16 år i utlandet kom tilbake til Hamar-klubben Storhamar for fire år siden, spilte sitt siste VM i Bratislava for to år siden. 2020-VM ble avlyst på grunn av coronapandemien, før han valgte å droppe «smitteboble-VM» i Latvia for tre måneder siden. Grunnen var at han ikke – igjen på grunn av pandemien – hadde spilt kamper siden januar og ville bruke «VM-tiden» på å forberede seg til OL-kvalifiseringen.

– Hva vil forskjellen være på om dere kvalifiserer dere til OL, og dere ikke gjør det?

– Vi vil være representert i «Det store selskap». Det er «The Main Thing». Vi er, føler vi selv, underdog. Samtidig har vi karet oss til OL gjennom kvalifisering de siste gangene, svarer Patrick Thoresen.

Fakta 94 OL/VM-kamper Patrick Thoresen har spilt 94 offisielle landskamper for Norge – det vil si OL, OL-kvalifiseringskamper og VM. Tommy Jakobsen topper listen over antall offisielle landskamper for Norge med 139, foran Mats Trygg (45 og fortsatt aktiv i toppserien for Manglerud Star) med 136. Nåværende landslagskaptein Jonas Holøs står med 121. Köln-backen har vel å merke spilt alle sine VM-kamper i A-gruppen siden han debuterte i Latvia-mesterskapet i 2006. Av de som skal spille i OL-kvalifiseringen 26. til 29. august har Martin Røymark (109), Mathis Olimb (108) og Patrick Thoresen (94) flest offisielle landskamper. Mats Zuccarello står oppført med 39. Patrick Thoresen har spilt for klubblag i Canada, USA, Russland, Sverige, Sveits og Norge. Les mer

Ishockeylandslaget var direkte kvalifisert til 2014-OL på bakgrunn av VM-resultatene (kvartfinaler 2011 og 2012) og vant kvalifiseringene på hjemmebane (gamle Jordal Amfi) i 2009 og 2016.

– Vi har kanskje stått litt på stedet hvil sammenlignet med nasjonene «rundt oss». Jeg tror ikke ishockeyen dør ut hvis vi ikke kommer til OL. Men det vil gjøre mye for sporten (i Norge) hvis vi gjør det, sier han.

Landslagssjef Petter Thoresen (60), som for øvrig har deltatt i fem OL som spiller, vil at (sønnen) Patrick Thoresen skal spille i rekke med Mats Zuccarello (33) og Sveits-proff Mathias Trettenes (27) – Norges beste i siste VM – i OL-skjebnekampene.

Trettenes scoret hat trick da Norge slo Italia 4–1 i VM 23. mai:

Patrick Thoresen fyller 38 i november, Mats Zuccarello – som VM-debuterte i 2008 – fyller 34 tre dager etter OL–kvalifiseringens siste kamp mot Danmark. Hockeygutta begynner i det hele tatt å dra på årene. Köln-proff Jonas Holøs runder 34 nå (27. august), Mathis Olimb vil eventuelt være 36 i OL, Martin Røymark 35, Zuccas barndomskompis Alexander Bonsaksen likeså.

Finland-proff Bonsaksen håpet i det lengste å kunne spille i OL-kvalifiseringen, men kastet for noen dager siden inn håndkleet som følge av en hofteoperasjon i vår.

– Er du god nok, er du gammel nok. Uansett om du er 40 eller 17. Det er et landslag, ikke et utviklingslag, svarer Mats Zuccarello konfrontert med at landslaget i stort består av samme spillere som da han sist var med i OL-kvalifiseringen 2016 – og før den tid også.

Petter Thoresen tilbakeviser at «gapet» mellom de beste – og eldste – og de langt yngre som er på vei inn for å fylle rommet etter generasjonsskiftet som «må» komme snart, er for stort.

SOM FAR SÅ SØNN: Petter Thoresen (60) og Patrick Thoresen (37) under oppkjøringen til OL-kvalifiseringen i Jordal Amfi.

– De som fortsatt er med, er det ikke på grunn av alder, men på grunn av kvalitet. Det tror jeg de kan levere nå også. Men det er ikke så stort skille mellom de eldre og de unge som er kommet inn. Det ser lysere ut nå enn for to til tre år siden, sier landslagssjefen – som i sitt første oppdrag som sjef ledet Norge til seier i OL-kvalifiseringen for fem år siden.

Han peker blant andre på Emil Martinsen Lilleberg (20), som VM-debuterte i Latvia i mai og skal spille for svenske Oskarshamn denne sesongen, Samuel Solem (22), som VM-debuterte samtidig og for første gang skal spille for en norsk klubb (Storhamar) etter et helt hockeyliv i Sverige, og Stavanger-backen Kristian Østby (25) «som er på vei».

Mathias Emilio Pettersen (21) og Ole Julian Bjørgvik Holm (19), som begge VM-debuterte i Latvia, er imidlertid ikke blant Thoresens OL-kvalutvalgte. De trener med sine NHL-klubber Calgary Flames og Columbus Blue Jackets i Canada og USA.