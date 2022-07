Hamilton tordner mot fansen: – Forbløffende

Lewis Hamilton (37) krasjet rett i barrierene under Formel 1-kvalifiseringen fredag – til stormende jubel fra tilskuerne i Østerrike. Det synes han ingenting om.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg gikk gjennom mye etter kollisjonen, men å høre det etterpå ... Jeg er ikke enig med noe av det, uansett hva, sier Hamilton etter lørdagens sprintløp, ifølge Reuters.

Formel 1-historiens mestvinnende kjørte ut i tredje kvalifiseringsrunde fredag, og den oransje veggen med Max Verstappen-tilhengere jublet – så også da Mercedes’ George Russell kjørte ut ikke lenge etter:

Spesielt Hamiltons ulykke var dramatisk, bilen ble kraftig skadet og engelskmannen sier selv at man kunne havnet på sykehus etter et slikt uhell. Derfor reagerer han på jublingen.

– Det er bare forbløffende («mind blowing») at folk kan finne på noe sånt, når du vet hvor farlig sporten. Jeg er glad for at jeg ikke endte på sykehus og ikke ble kraftig skadet. Du burde aldri juble for noens fiasko eller skade, sa han videre.

Verstappen vant lørdagens sprintløp i Østerrike – Red Bulls opphavsland – til stormende jubel fra «hjemmefansen».

Rollene var snudd om i britiske Silverstone forrige helg, da nederlandske Verstappen kvalifiserte seg på annenplass og ble møtt med massiv pipekonsert fra de britiske tilskuerne. Da sa Hamilton at han ikke var enig i buingen, og ba om å få en sport uten mishagsytringer fra tribunen.

– Det skulle ikke skjedd på Silverstone, selv om det ikke var en krasj, og det skulle ikke skjedd her, gjentok Hamilton lørdag.

VM-lederen Verstappen var på sin side mer opptatt av den positive støtten han får fra publikum rundt østerrikske Red Bull Ring.

– Du ser det er mye oransje rundt her, og du kan høre at de jubler. Det er utvilsomt veldig deilig, sa han etter lørdagens sprintløp.