Ett år siden forrige PGA-seier: – Ingen grunn til bekymring

Det har nå gått ett år siden Viktor Hovland (25) tok en seier på PGA-touren, og siden slutten av mars har han sakte, men sikkert dalt nedover på verdensrankingen. – Ingen grunn til bekymring, sier likevel ekspertene.

368: Så mange dager har det gått siden Viktor Hovlands forrige seier på PGA-touren, under Mayakoba Golf Classic i 2021 (bildet).

Andreas Hellenes, VG

– Det er mulig jeg har golfbriller på nå, men denne sporten er kanskje verdens vanskeligste å vinne turneringer i. Den er i hvert fall blant de vanskeligste, sier golfekspert i Eurosport Marius Thorp til VG.

Både han og resten av golf-Norge har siden Viktor Hovlands PGA-debut i 2019 nærmest blitt bortskjemt med medgang. På sine første år har det norske golfesset nådd milepæl etter milepæl og fosset oppover verdensrankingen.

Helt frem til mars i år.

Underveis i storturneringen The Players var Hovland-optimismen kanskje på sitt aller største. På et tidspunkt var nordmannen kun fem hull unna å bli verdensener, men en skuffende avslutning på storturneringen gjorde at han «kun» sto igjen med en karrierebeste på verdensrankingen som verdens tredje beste golfspiller.

Siden har golfspilleren fra Ekeberg i Oslo sakte, men sikkert dalt nedover på verdensrankingen og per november 2022 befinner han seg på ellevteplass. Da tittelforsvarer Hovland forrige helg endte som nummer 10 under Mayakoba Golf Classic, markerte det ett år siden sist nordmannen tok en PGA-seier.

2022 kan nå bli Hovlands første år siden 2019 uten en eneste gjeldende PGA-seier. I 2020 tok han to, og I 2021 tok han én.

Hovlands seirer som proff 2020: Puerto Rico Open (PGA-touren) 2020: Mayakoba Golf Classic (PGA-touren) 2021: BMW International Open (Europatouren) 2021: Worldwide Technology Championship at Mayakoba (PGA-touren) 2021: Hero World Challenge (PGA-touren)* 2022: Slync.io Dubai Desert Classic (Europatouren) * Regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren

– Er det grunn til bekymring?, spør VG Thorp og hans ekspertkollega i Viaplay, Joakim Mikkelsen.

– Nei, jeg klarer ikke å bekymre meg på Viktors vegne. Seiere vokser ikke på trær på dette nivået og nåløyet er ekstremt trangt, sier Mikkelsen og fortsetter:

– Viktor har vært i posisjon til å vinne flere turneringer det siste året, men dessverre har han ikke fått snørt sammen sekken og tatt med seieren på siste turneringsdag slik vi har sett han gjøre årene i forveien.

368 DAGER SIDEN: Viktor Hovlands forrige gjeldende PGA-seier var Mayakoba Golf Classic i 2021.

Thorp er enig med sin ekspertkollega:

– Jeg er ikke særlig bekymret. Når vi sammenligner det siste året med hans tidligere år i karrieren, så er det selvsagt en veldig vanskelig standard å leve opp til, påpeker Thorp, og fortsetter:

– I år har Viktor kanskje manglet litt stabilitet. Samtidig må vi huske at en PGA-turnering har alt fra 75–140 på startstreken som alle er kapable til å vinne dersom alt klaffer. Det er dette som gjør golfen unik, og som gjør det ekstremt vanskelig å vinne flere ganger.

Hovlands PGA-resultater det siste året: Sentry Tournament of Champions: 30.-plass WM Pheonix Open: Misset cuten The Genesis Invitational: 4.-plass Arnold Palmer Invitational: 2.-plass The Players: 9.- plass Valspar Championship: 33.-plass World Golf Championsship: 18.-plass Masters Tournament: 27.-plass Zürich Classic: 29.-plass PGA Championship: 41.-plass Charles Schwab Challenge: 21.-plass The Memorial: 51. plass US Open: Misset cuten Scottish Open: Misset cuten The Open: 4.-plass FedEx St. Jude Championship: 20.-plass BMW Championship: 35.-plass ZOZO Championship: 5.- plass The CJ Cup: 21.-plass Mayakoba Golf Classic: 10.-plass

Mikkelsen påpeker at selv om det nå er ett år siden Hovlands forrige gjeldende PGA-seier, så er den formen han viste i månedene før han nesten ble verdensener ikke normalt:

– Vi må huske at den formen han viste i slutten av 2021 og starten av 2022 var ekstraordinær, selv om han ikke alltid vant turneringene.

– Siden har han også hatt flere topp 5-plasseringer, så det at han ikke har vunnet en gjeldende PGA-turnering på ett år skyldes nok litt tilfeldigheter og at han har hatt litt stang ut på søndager. Jeg tror fort Hovland kan vinne en turnering rett rundt hjørnet nå, avslutter Mikkelsen.

– Det er selvsagt ikke bare tilfeldigheter som har gjort at han ikke vinner, men jeg er sikker på at hvis du spør Viktor, så har han blitt en bedre golfspiller det siste året. Det er veldig klisjé å si, men karrieren hans er en maraton og ikke en sprint, forklarer Thorp, og fortsetter:

– Om han holder seg frisk kan han fort spille 15 år til, men golfen er slik at det fort kan komme både en, to og tre sesonger hvor prestasjonene er svakere enn nivået han egentlig ligger på.