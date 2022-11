VM-stjerneimmigrantene: 139 spiller for sitt nye land

Nær 140 VM-spillere representerer nasjoner som ikke er deres fødeland. Kun fire av mesterskapets 32 landslag stiller med spillere som alle så dagens lys i landet de vil vinne for i Qatar.

FLYKTNING: Real Madrids Champions League-mester Eduardo Camavinga (29) kom til Frankrike fra en flyktningleir i fødelandet Angola da han var to år gammel.

Tysklands Jamal Musiala (19) er en av VM-sluttspillets største stjerner. Selv om Bayern Münchens midtbanespiller har en svært internasjonal bakgrunn, spiller han nå faktisk for landet han er født i.

Moren er tysk, med polske aner, faren fra Nigeria. De bodde i Fulda, nordøst for Frankfurt, frem til han var syv år.

Da flyttet Jamal Musiala med familien til England. Tilknyttet Chelseas fotballakademi spilte han for sitt «nye» hjemland frem til for snart to år siden. Da valgte han bort den engelske landslagsdrakten til fordel for den tyske.

For ett år siden scoret han sitt første landslagsmål for Tyskland i 4–0-seieren over Nord-Makedonia.

Musiala faller med andre ord ikke inn i kategorien «Født i annet land enn han spiller for i VM».

OPPVOKST I ENGLAND: Tysklands tenåringsjuvbbel Jamal Musiala (19).

Fra Italia til Frankrike

Musialas landslagskollega Armel Bella-Kotchap er imidlertid blant fotballimmigrantene. 20-åringen, som spiller for Southampton i engelske Premier League, er født i Paris. Tysker og Borussia Dortmund-spiller Youssoufa Moukoko (18) kommer opprinnelig fra Kamerun i Afrika.

Antall VM-spillere som tilhører den skal være 137.

Regjerende mester Frankrike har blant annet disse immigrantene på laget:

Eduardo Camavinga (20) spiller for Real Madrid, og er født i Angola.

Marcus Thuram (25) er født i Parma i Italia.

Reservekeeper Steve Mandanda (37) kommer fra Den demokratiske republikken Kongo.

Ytterligere nær et dusin spillere på det franske landslaget kan vise til afrikansk opprinnelse, med PSGs Kylian Mbappé (23) som et godt eksempel: Født og oppvokst så å si midt i Paris, med far fra Kamerun og mor fra den berbiske delen av Algerie.

AFRIKANSKE RØTTER: Kylian Mbappé (23) ledet Frankrike til VM-gull for fire år siden.

Fransk eksport

På den annen side er det mange spillere født i Frankrike som spiller for en annen nasjon i VM. Tunisias tropp består av 10 født i Frankrike, Senegal har ni - blant andre Chelseas keeper Édouard Mendy (30).

Og Kamerun: Keeper Devis Epassy (29), som spiller klubbfotball for Abha i Saudi-Arabia, Christopher Wooh (21), født i Louvres i Frankrike og forsvarsspiller for Rennes i Ligue 1.

Fotballskribenten Simon Kuper skal for fem år siden ha påstått at spesielt forstedene til Frankrikes hovedstad produserer flere fotballtalenter enn Asia, Afrika og Nord-Amerika til sammen.

Sterling fra Jamaica

Og de aller, aller fleste av VMs 32 lag har altså spillere som er født i et annet land.

Danmarks midtbanespiller Robert Skov (26), som spiller for tyske Hoffenheim, er født i spanske Marbella. Englands Raheem Sterling (27) i Kingston på Jamaica. Chelsea-spilleren flyttet til London da han var fem år gammel.

Norge-kjenning Serbia har fire spillere som er født i «utlandet», deriblant et brødrepar:

Sergej Milinković-Savić (27), stjernespiller for Lazio i Italias Serie A.

Keeper Vanja Milinković-Savić (25), som spiller for italienske Torino. Begge brødrene er født i Spania.

Sergej Milinković-Savić jubler etter sitt andre mål under semifinalen i EM-omspillet mellomn Norge og Serbia på Ullevaal stadion for to år siden.

Pepe er ikke fra Porto

Fortsetter vi videre med eksempler, kan det nevnes at vertsnasjonen Qatar har seks spillere som er født andre steder enn i Qatar.

Japan-keeper Daniel Schmidt er født i USA. Den 196 centimeter høye spilleren kom ifølge Wikipedia til verden i Illinois for snart 31 år siden. Han har siden 2019 spilt for Sint-Truiden i Belgia.

Som siste eksempel på «født i annet land» kan Portugal nevnes: Gode og gamle Pepe (39) – i Besiktas og nå Porto etter 10 år i Real Madrid – er født i Brasil.

Bare hjemmefødte i sensasjonskamp

Ifølge flere medier, deriblant Indian Express, er det kun fire land som stiller med VM-tropper bestående utelukkende av spillere født på egen jord. Dette gjelder VM-favoritt Brasil, Sør-Korea, Saudi-Arabia og Argentina.

Sistnevnte har også vært blant VM-favorittene, i hvert fall inntil de sensasjonelt tapte mot nettopp Saudi-Arabia i første gruppespillskamp.