Mangekjemper Skotheim satte sesongens tredje norgesrekord

Sander Aae Skotheim stod for norsk rekord i syvkamp i Tallinn. Det er den tredje norske rekorden i friidrett denne sesongen.

Sander Aae Skotheim her fra VM i friidrett i juli 2022.

Skotheim løp inn til 2:37.82 på 1000 meter og endte opp med solide 6255 poeng i syvkamp. Før det stod 5965 poeng som rekord, også satt av Skotheim for ett år siden.

Med rekorden klarte 20-åringen kravet til innendørs-EM som begynner i Istanbul i starten av mars.

– Jeg føler jeg får gjennomført en god mangekamp, og viser at jeg har hevet meg mye siden i fjor vinter, sa Skotheim i et intervju publisert på NFIFs Twitter-konto.

Skotheim seiler nå opp som en klar medaljekandidat på øvelsen under innendørs-EM og er for øyeblikket nummer to på Europa-statistikken.

– Det er kult, det. Men mangekamp er mangekamp. Da er det sju nye øvelser. Alt kan skje, men dette lover bra, fortsatte han.

Nå skal han spisse formen fram mot mesterskapet.

– Det blir litt god trening og konkurransetrening. Både nordisk mesterskap og innendørs-NM. Jeg skal prøve å prikke formen og gjøre det enda bedre i EM, sa Skotheim.

Tidligere søndag satte Sondre Guttormsen ny norsk og personlig rekord i stavsprang innendørs.

Guttormsen kom seg over 5,90 meter under New Mexico Collegiate Classic i USA og vant konkurransen.

5.90 var en forbedring av rekorden han selv satte for bare en drøy uke siden på 5,84 meter.

Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse deler den norske utendørsrekorden på 5,86 meter.