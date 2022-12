Nedgang for NRK og TV 2 i Qatar-VM: – Feil å sammenligne

Bare nær halvparten av de som fulgte fotball-VM i 2018 benket seg foran skjermene i år. NRK-redaktør Espen Olsen Langfeldt vil ikke beskrive det som krise.

NTB, VG

I snitt 926.000 TV-tittere fulgte den NRK-sendte finalen mellom Argentina og Frankrike søndag, der toppen var på 1,3 millioner. 216.000 så i gjennomsnitt på kanalens TV-sendinger i gruppespillet, mens tallet var 495.000 for kampene i cupspillet. Totalen er en nedgang på 41 prosent fra VM i 2018, men det bekymrer ikke sportsredaktør Olsen Langfeldt.

– Det blir feil å sammenligne seertallene fra VM i 2018 med VM i 2022. Det nettopp avsluttende mesterskapet ble blant annet arrangert for første gang på denne tiden av året. Så skal vi ikke se bort fra at det har hatt betydning at Qatar har vært vertskap. Det var vi forberedt på, skriver Langfeldt til Journalisten.

Qatar og Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har lenge blitt kritisert som arrangør av mesterskapet. TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen nevner i likhet med Langfeldt at en grunn kan være at det ble arrangert i Qatar på vinterstid. TV 2 hadde en total nedgang på 46 prosent.

– Tallene er svakere, utvilsomt, og det kan være mange forklaringer på det. Et fotballmesterskap på vinteren er et klart brudd på årtier med sterke og tradisjonsrike seervaner. Boikott spiller også inn, men vi er usikre på hvor mye, spesielt sett i lys av at seingen tok seg så sterkt opp utover i VM, sier han.