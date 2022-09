Thomas Tuchel ferdig som Chelsea-manager

Det melder klubben på sine hjemmesider. Thomas Tuchel kom til klubben i januar 2021 og førte Chelsea til seier i Champions League samme sesong.

I pressemeldingen skriver klubben at de takker Tuchel for hans innsats i klubben. Tyskeren får sparken etter at hans kamp nummer 100 som Chelsea-manager gikk helt galt.

Chelsea tapte tirsdagens Champions League-åpning mot Dinamo Zagreb 1-0 og har allerede tapt tre kamper denne sesongen. I Premier League står Chelsea notert med 10 poeng på seks kamper.

– Nå som den nye eiergruppen passerer 100 dager etter å ha overtatt klubben, og fortsetter sitt harde jobb med å ta klubben videre, mener de nye eierne at det er riktig å gjøre denne forandringen, skriver Chelsea i pressemeldingen.

Med den nye eieren Todd Boehly i ryggen har klubben brukt 271 millioner pund - over tre milliarder kroner - på nye spillere.

