VM over for McGrath etter fallet i torsdagens super G-konkurranse

COURCHEVEL (VG) En kneskade gjør at alpinkometen Atle Lie McGrath (22) ikke kan delta mer i dette mesterskapet.

McGrath var en brennhet medaljekandidat både i slalåm, storslalåm og parallellslalåm.

– Atle Lie McGrath pådro seg en strekkskade i venstre kne da han falt under dagens Super-G i VM. Etter nærmere undersøkelser med alpinlandslagets helseteam er det besluttet at VM er over og at han reiser hjem for videre rehabilitering.

Det skriver kommunikasjonssjef Espen Graff i en pressemelding.

Atle Lie McGrath falt fra sitt startnummer 22. Skien skled ut og han gikk nesten ut i spagaten i over 100 kilometer i timen. Sportssjef Claus Ryste opplyste til VG at Atle Lie McGrath skulle på sykehus med lagets fysioterapeut og doktor for en sjekk.

REISER HJEM: Atle Lie McGrath er ferdigkjørt i årets VM i alpint.

Der konkluderte de altså at han ikke er i stand til å delta i flere renn i Courchevel.

– Jeg liker det ikke, sa Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud.

– Det er litt mixed feelings siden Atle falt. Jeg var i teltet med ham nå, sa sølvvinner Aleksander Aamodt Kilde til Viaplay.

Kilde tok torsdag sin aller første VM-medalje. Men det ble ikke gull, for James Crawford var en hundredel raskere enn nordmannen ned super-G-løypen.

– Det var gull jeg var keen på, så tape med en hundredel svir ordentlig, sier Kilde til VG og fortsetter:

– Sånn er den sporten her, det er derfor man trener for å vinne de avgjørende hundredelene. På søndag (utfor) er det kanskje min tur.

For Atle Lie McGraths del er dette nok et uhell på verst mulig tidspunkt. Både han og lagkameraten Lucas Braathen ble skadet før VM i Cortina i 2021, mens OL året etterpå ble en stor nedtur for begge to.