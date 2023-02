Granerud har VM-planen klar: – Alt presset på mine skuldre

Søndag kunne han juble for sin femte seier på de seks siste verdenscuprennene. Nå drar Halvor Egner Granerud (26) hjem til Trondheim for å lade opp til VM som storfavoritt.

JUBELSESONG: Halvor Egner Granerud vant søndag sitt 10. verdenscuprenn for sesongen.

– Det er godt å se at de beste hoppene mine fortsatt er best, sier Granerud til VG. Søndag forvandlet han lørdagens litt skuffende 7. plass til en ny solid seier i Lake Placid.

– Du er en stor VM-favoritt?

– Er jeg det altså, spør Granerud tilbake.

– Du må nok leve med det presset.

– Det er heldigvis noe jeg har erfaring med fra VM for to år siden. Det er ikke noe ukjent. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på utfordringen med å komme inn i VM med alt presset på mine skuldre, svarer han.

Alpint-VM har vist mesterskapsgull sjelden kommer på bestilling. Aleksander Aamodt Kilde kom til søndagens VM-utfor med en seiersprosent på 63 i verdenscupen. Det endte med VM-sølv. Halvor Egner Granerud har vunnet 10 av 22 verdenscuprenn denne sesongen – seiersprosent 45.

– Det er to renn med to hopp. Alt kan på en måte skje, minner han om. Granerud har et sølv fra VM i skiflygning, men mangler individuelle medaljer fra VM eller OL i stor og liten bakke.

HJEM TIL SAMBOEREN: Halvor Egner Granerud og Karoline Nilsen sammen på nyttårsaften i Tyskland.

Nå venter Trondheim og samboer Karoline Nilsen på verdenscuplederen.

– Det blir godt å få et noen dager i egen seng, beskriver han.

Halvor Egner Granerud kutter ut kommende helgs renn i Romania. Hans VM-plan er å hente mest mulig energi på hjemmebane før VM i normal bakke 23. februar.

– Det blir utrolig godt å ha noen valgmuligheter med tanke på hva man skal gjøre. Ikke ligge på et hotellrom og slappe av. Det blir veldig fint, forklarer han.

De første dagene skal ikke inneholde hopping.

– Jeg skal ta noen dager av og prøve å få ladet opp så mye energi som mulig inn mot både VM og det som kommer etterpå. Det er mange renn av sesongen, og de kommer fryktelig tett, beskriver han.

Granerud gleder seg stort til å ta i bruk de nye bakkene i Granåsen. De ble åpnet 1. februar.

– Det er en bakke jeg gått forbi og siklet på i to år, forteller han.

– Jeg tror Granåsen er god bakke å trene i før VM. Så det tror jeg blir veldig, veldig fint for både hoppformen og det mentale. Jeg synes jo det er veldig gøy å hoppe på ski, sier han.

Men Granerud kommer ikke til å tvinge frem hopping. Han vil se an værmeldingen og få gode opplevelser i den nye bakken.

VM-programmet 25. februar: Normal bakke. 26. februar: Mixed lagkonkurranse. 3. mars: Stor bakke. 4. mars: Lagkonkurranse.

– Det handler om å jobbe med det mentale, selve hoppingen og det fysiske. Gjennom en lang sesong med mye reising er det vanskelig å holde det fysiske ved like. Det er mange utfordringer. Inn mot VM og Raw Air så er pausen jeg får nå, vel så mye for hodet som for hoppformen.

– Hvor høyt henger et VM-gull for deg?

– Et VM-gull er rett under å vinne Hoppuka, verdenscupen og OL-gull.

Han legger ikke skjul at gjerne hopper fire renn i VM. I fjor ble han ikke tatt ut til mixedlaget i OL.

– Det er ikke en kjempestor belastning å hoppe fire VM-renn i forhold til det vi er vant til. Dessuten er det god pause etter at vi er ferdig i den lille bakken også, sier han.