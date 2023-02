Kjempetabbe kostet Norge: – Name of the game

Norges gullmulighet levde til siste heat mot USA, men Timon Haugan hektet allerede i startporten.

ØYEBLIKKET: Her innser de norske lagkameratene at Timon Haugan har hektet på toppen. Det skulle bli skjebnesvangert.

Dermed måtte Norge ta til takke med sølv i parallellslalåmen i VM. Timon Haugan var sistemann ut av de norske, og han trengte seier i sitt heat for å ta Norges gull hjem.

I stedet ble det antiklimaks. For allerede i porten på startstreken kastet Haugan seg opp for å få fart. Da hektet han skiene i porten og mistet all fart. Rennet var i praksis over for Norges håp.

– Det ble litt overtenning. Jeg følte meg som syndebukk, fortalte Timon Haugan til VG etter konkurransen.

At det ble sølv var imidlertid en trøst for Haugan.

– Det tar bort litt press fra skuldrene, og jeg kan slappe litt mer av. Jeg er fornøyd, avslutter han.

Dette er øyeblikket der seieren ryker:

– Han måtte gå for det, og bommet litt. Det er «name of the game». Det kunne skjedd mye tidligere, men nå står vi igjen med et sølv, sa Claus Ryste til VG etter finalen.

– Vi sier bare at han ikke må tenke på det. Den innsatsen han har i dag er avgjørende for å få oss til finale. Det var en bom. Thea hadde en glipp i dag, Maria krasjet ut og måtte bytte, han hadde en. I sum endte vi opp med sølv. Det er ikke bare han. Det er en for alle og alle for en, fortsatte han.

I tillegg ble Kristin Lysdahl ble kastet inn i bakken til finalen mot USA da Maria Therese Tviberg skadet seg i semifinalen mot Østerrike. Knapt uten oppvarming havnet hun bare 13 hundredeler bak amerikanske Nina O’Brien.

Unge Alexander Steen Olsen suste ned til seier i sitt heat og vant med fire hundredeler.

Så var det duket for Thea Louise Stjernesund. Hun kom ned helt likt med amerikanske Moltzan. Dermed var premisset klart. Timon Haugan trengte å vinne for å ta VM-gull. Så kom altså den skjebnesvangre hekten.

– Dritrått. Superhappy. Det var sykt gøy å være med på dette her. Sølv er fett det også, beskrev Steen Olsen opplevelsen til VG i etterkant.

De norske startet dagen ved å gå seirende ut mot Frankrike i kvartfinalen i lagkonkurransen i parallellslalåm i alpin-VM med 3–1 i seire.

Dermed var Norge klare for semifinale mot Østerrike.

Og oppturen skulle fortsette. For Østerrike ble feiet av den varme snøen i alpene.

Men det kom med sin pris. Maria Therese Friberg fikk et slag mot hodet i sitt fall, og dermed tok team Norge ingen sjanser.

Kristin Lysdahl var Norges reserve og ble dermed kalt inn på teppet til finalen. På Viaplays sending kunne man se at hun fikk svært lite tid til å forberede seg og varmet intenst opp på toppen av bakken.

Se fallet her:

Thea Louise Stjernesund gjorde sin del av jobben mot Østerrike og sørget for 1–0 til Norge i duellen med Østerrike. Timon Haugan fulgte opp med marginal seier i sitt heat.

Deretter falt altså Maria Therese Tviberg underveis i sitt heat, etter å ha ledet. Hun ble liggende i bakken en stund etter fallet, mens lagkameratene jublet for finaleplass. For Alexander Steen Olsen hadde nemlig stålkontroll i sitt heat.

– Det er bunnsolid gjort, utbrøt Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt da ankermannen tok Norge til finalen mot USA.

Saken oppdateres!