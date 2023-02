Keeper-legenden slakter bildet: – Spytter på ukrainske barn

Den tsjekkiske ishockeykeeper-legenden Dominik Hasek mener det er avskyelig at NHL slapp til Alexander Ovetsjkins fire år gamle sønn i forbindelse med All Star-kampen forrige helg.

PUBLIKUMSFRIERE: Sergej Ovetsjkin (4 år) fikk «lure» NHLs tidligere storkeeper Roberto Luongo under stjernetreffet til verdens beste ishockeyliga denne helgen.

– NHL har nådd et bunnmål. Å la Ovetsjkins sønn opptre på isen under All Star-kampen er å spytte rundt 500 drepte, tusenvis skadede og titusenvis kidnappede ukrainske barn, skriver Dominik Hasek (58) på Twitter.

– NHL og Bettman må betale for denne avskyelige handlingen, konkluderer den tidligere NHL-stjernekeeperen.

Bakgrunnen er denne: Russeren Aleksandr Ovetsjkin (37) er en av de største stjernene i verdens beste ishockeyliga NHL. Det har han vært i over 15 år.

Han har imidlertid også opptrådt som støttespiller for Russlands president Vladimir Putin. Ovetsjkin har uttalt at han ønsker at krigen skal ta slutt, men hans profilbilde på Instagram er av ham selv sammen med Vladimir Putin:

NHL er en privat eid liga bestående av 32 lag. Eierne har ikke tonet flagg når det gjelder sine russiske spillere. Washington Capitals – som Ovetsjkin har spilt for siden 2005/06-sesongen – har ikke latt seg affisere av kritikk rettet mot lagkaptein Ovetsjkins holdning til Russlands invasjon av Ukraina.

Tsjekkeren Dominik Hasek – som spilte i NHL fra 1990 til 2008 – har på sin side ikke vært nådig, hverken mot Ovetsjkin, russiske NHL-spillere eller NHL-ledelsen ved ligaens administrerende direktør Gary Bettman.

Hasek har flere ganger kritisert NHL for å slippe til russiske spillere. Det er 55 russere i verdens beste hockeyliga. Han er også meget aktiv på Twitter i kampen for at russiske idrettsutøvere ikke skal få delta i OL.

Bettman ble konfrontert med Haseks kritikk mot å la Aleksandr Ovetsjkin og hans sønn Sergej ta del i NHLs årlige All Star-fest forrige helg.

Han svarte slik:

– Jeg tror ikke han snakker for hverken regjeringen eller folket i Tsjekkia. Men han har rett til å ha sin mening, som jeg forresten er uenig i – for å ha den saken klar, uttalte NHLs toppsjef.

EN AV DE STORE: Dominik Hasek ble innlemmet i NHLs «Hall of fame» i 2014. Her er han på vei til fjorårets fest.

Fredag kveld svarte Hasek på Twitter:

– Melding til Mr. Bettman! Du tar feil. Flertallet av innbyggerne våre, i regjeringen vår, vår statsminister og nye president har alle samme mening. Å la russiske utøvere delta i konkurranser er det samme som å støtte russisk propaganda.

Haseks kritikk ble en sak i flere amerikanske medier, som CBS Sports – og også «OL-nettstedet» Insidethegames omtalte den. Hasek har også vært en sterk pådriver for at russiske utøvere ikke må få delta i OL neste år, og han har bedt tennisorganisasjonene ATP og WTA om å nekte russiske spillere å delta i turneringene mens krigen pågår.